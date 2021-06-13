Визит турецкой делегации и конфликт в Аджилате — что произошло в Ливии 11 и 12 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 11 и 12 июня 2021 года.

Вооруженный конфликт в Аджилате

Пять человек погибли в результате вооруженных столкновений, вспыхнувших в городе Аджилат, куда ворвались боевики из Аз-Завии, сообщил источник в медицинских кругах.

Управление образования муниципалитета Аджилат после начавшегося конфликта объявило о приостановке с 12 июня обучения в школах по соображениям безопасности.

إيقاف الدراسة لدواعٍ أمنية ..

بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة.. مراقبة التربية والتعليم ببلدية #العجيلات تعلن تعليق الدراسة غداً السبت حتى إشعار آخر #ليبيا pic.twitter.com/gatflba6QZ — شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) June 11, 2021

Заместитель министра внутренних дел бригадный генерал Башир аль-Амин обсудил в Триполи с начальниками служб безопасности Сурмана и Аджилата ситуацию в западном регионе на фоне столкновений между вооруженными группировками.

Происшествия

Неизвестные ограбили посольство Египта в Триполи и угнали девять автомобилей с дипломатическими номерами.

Береговая охрана и службы безопасности портов Ливии спасли 60 мигрантов африканского и азиатского происхождения, направлявшихся к европейским берегам на резиновой лодке, и передали их Агентству по борьбе с незаконной миграцией.

صور | حرس السواحل وأمن الموانئ ينقذ 60 مهاجرا من الجنسيات الإفريقية والآسيوية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي، ونقلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ضمن الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ.#ليبيا pic.twitter.com/bOjcg5NITs — قناة فبراير (@FebruaryChannel) June 12, 2021

444-я Бригада объявила о рассредоточении своих отрядов в районах к юго-западу от Триполи. Данный шаг предпринят на основании указаний командующего военным округом в рамках плана, разработанного для обеспечения безопасности, и в ответ на жалобы граждан о частых случаях краж, вооруженных ограблений и нападений на владельцев магазинов. В ходе операций задержаны несколько разыскиваемых лиц.

Ливийским силам удалось освободить 13 египетских граждан, похищенных шесть месяцев назад бандой торговцев людьми в районе Аш-Швайриф на юго-западе Ливии.

Группа вооруженных людей похитила йеменскую девушку на одной из людных улиц в Триполи. Жертвой бандитов стала Самиа Абдалла, которая в течение многих лет находилась на учете вместе со своей матерью в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщили источники в области прав человека.

Визит турецкой делегации

Министр обороны Турции Хулуси Акар приехал 11 июня в Ливию с необъявленным визитом. Он встретился с турецкими силами в Триполи, на военной базе Митига.

Вслед за ним в Ливию прибыла делегация высокого уровня из Анкары в составе министров иностранных и внутренних дел, главы разведки, начальника военного штаба и пресс-секретаря президента Турции. Визит прошел накануне саммита НАТО, который состоится 14 июня.

وزير الدفاع التركي يصل #ليبيا في زيارة غير معلنةhttps://t.co/MacXOSzLP2 — قناة الغد (@AlGhadTV) June 11, 2021

Хулуси Акар заявил, что Турция «не является иностранной державой в Ливии и стремится достичь в ней безопасности и стабильности под руководством самих ливийцев».

«Турция продолжит поддерживать своих ливийских друзей, с которыми у нее на протяжении 500 лет сложились исторические братские отношения», — добавил министр обороны.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил поддержку своей страной ливийского правительства с приближением второй берлинской конференции. После встречи со своей коллегой Наджлой Мангуш в Триполи он подчеркнул продолжение тесного сотрудничества между двумя странами в различных областях, добавив, что еще одна встреча между двумя министрами состоится 18 июня в Анталии.

Президент Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри обсудил с высокопоставленной турецкой делегацией двусторонние отношения и обменялся мнениями по региональным вопросам и путям расширения сотрудничества между двумя странами.

Председатель Президентского совета Мухаммад аль-Манфи встретился с турецкой делегацией во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Политики обсудили итоги и результаты предыдущих двусторонних встреч.

Государственный министр по коммуникациям и политическим вопросам в Правительстве национального единства (ПНЕ) Валид аль-Лафи встретился с главой Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттином Алтуном. Стороны обсудили вопросы совместного сотрудничества в области государственных коммуникаций и СМИ, а также обмен опытом ради успеха предстоящего избирательного процесса.

#وزير_الدولة_للاتصال_والشؤون_السياسية يناقش مع رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية التعاون المشترك بمجال الاتصال الحكومي والإعلام

المزيد من التفاصيل:https://t.co/6z2dwxWKoI#صدى #ليبيا — صحيفة صدى الاقتصادية (@SadaNewspaper) June 12, 2021

Переговоры чиновников прошли на фоне присутствия турецких сил в Ливии, немедленного вывода которых неоднократно требовали представители переходных властей североафриканской страны.

Парламентарии и эксперты утверждают, что вмешательство Анкары негативно влияет на государство, препятствует перемирию и объединению госинститутов.

Турция оправдывает военное присутствие в Ливии договоренностями с триполитанским Правительством национального согласия (ПНС). Стороны заключили соглашение о помощи и консультировании, которое не имеет юридической силы и не признано международным сообществом. Тем не менее в 2019 году Анкара ввела мандат на отправку ВС.

Турция поставляла вооружение для сил ПНС, что позже подтвердил и сам президент Реджеп Тайип Эрдоган, напрямую нарушая оружейное эмбарго Совбеза ООН (2011). Республика отправляла в Ливию и боевиков. Ослабленная кризисом страна превратилась в инструмент для реализации чужих интересов.

Политика

Министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш призвала Марокко вновь открыть посольство в Триполи. Во время пресс-конференции со своим коллегой Насером Буритой она подчеркнула, что Правительство национального единства высоко оценивает усилия Рабата по поддержанию ливийского диалога и важность стратегического партнерства между двумя странами в борьбе с явлениями экстремизма и терроризма.

المنقوش تشدد الشراكة مع المغرب للتصدي للإرهاب | #ليبيا

https://t.co/ZVpqiBWw6G — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) June 12, 2021

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его итальянский коллега Марио Драги подтвердили в кулуарах саммита G7 поддержку постоянного прекращения огня в Ливии во имя обеспечения основы долгосрочного мирного перехода к демократии.

رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" ونظيره الإيطالي "ماريو دراغي" يؤكدان على هامش قمة مجموعة السبع، دعم وقف إطلاق النار الدائم في #ليبيا لتوفير الأساس لانتقال ديمقراطي سلمي طويل الأمد pic.twitter.com/GwqtUxDGcg — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) June 11, 2021

Посол Ливии в ЕС Хафез Каддур председательствовал на 187-й закрытой сессии Группы послов африканских стран в Брюсселе. На встрече обсуждался ряд важных вопросов, включая развитие Соглашения Котону после 2020 года, сообщила миссия Ливии в Европейском союзе.

Министр местного самоуправления ПНЕ Бадр ад-Дин ат-Туми обсудил с постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Ливии области сотрудничества и совместные проекты, а также способы, которыми муниципалитеты могут извлечь из них пользу.

Спецпредставитель ООН в Ливии Ян Кубиш обсудил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой подготовку ко второй берлинской конференции по ситуации в Ливии, которая пройдет в конце текущего месяца.

كوبيش يناقش مع خارجية المغرب الاستعداد لمؤتمر برلين بشأن #ليبياhttps://t.co/ve2vPwgKPN — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) June 12, 2021

Во время разговора с посланником ООН в Ливии Яном Кубишем министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло призвал Ливию помочь защитить свои границы, а также создать возможности для трудоустройства в странах, из которых уезжают нелегальные иммигранты.

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба совершил инспекционный визит в офис Министерства здравоохранения, в ходе которого встретился в присутствии министра здравоохранения Али аль-Занати с директорами медицинских учреждений и центров. На заседании премьер-министр подчеркнул необходимость объединения усилий для предоставления основных медицинских услуг гражданам.

Министр местного самоуправления ПНЕ Бадр ад-Дин ат-Туми провел инспекционную поездку по западному региону, во время которой ознакомился с условиями жизни в муниципалитетах и ​​проблемами, стоящими на пути завершения зашедших в тупик проектов.

Экономика

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба встретился с членом Палаты представителей, главой муниципалитета Гарьян и рядом высокопоставленных лиц и представителей различных секторов города. Чиновники обсудили вопросы, связанные с активацией контрактов на техническое обслуживание и строительство дорог, а также ремонт служебных и медицинских зданий в муниципалитете.

Министр экономики и торговли ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж встретился с представителями компаний и фабрик, работающих в городе Мисурата, чтобы обсудить прогресс производственного процесса, препятствия, с которыми он сталкивается, и способы их преодоления.

Член Президентского совета Абдалла аль-Лафи обсудил с министром финансов ПНЕ Халедом аль-Мабруком заработные платы государственных служащих и механизмы борьбы с задержкой по их выплатам в некоторых секторах.

اللافي يلتقي وزير المالية للتباحث حول مرتبات موظفي القطاع العام #ليبيا#قناة_الجماهيرية_LJBChttps://t.co/dkyxSTPQfC — قناة الجماهيرية -LJBC TV (@samsh_mediiia) June 12, 2021

Первая партия инкубационных яиц доставлена в Мисурату компанией Mitavic под контролем Арабо-африканского центра инвестиций и развития и Совета ливийских бизнесменов в Алжире.

Муниципалитет Тобрука обсудил с французской компанией SIDEM обслуживание опреснительной установки в городе и обеспечение питьевой водой.

Ремонтные работы начались на соединяющем Ливию и Алжир контрольно-пропускном пункте «Ад-Дибдаб» в Гадамесе в рамках подготовки к его открытию для движения людей и товаров.

Тунис и Ливия объявили о начале работы в объединенном таможенном порту в Рас-Адждире.

خلال اجتماع مدراء الجمارك.. #تونس و #ليبيا تعلنان انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك في #رأس_جدير. pic.twitter.com/h1DIAgcROP — الاستقلال - المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) June 12, 2021

Общество

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба стал участником первой конференции Федерации клиник Ливии под лозунгом «Частные клиники между настоящим и будущим». Во время своего выступления он подчеркнул необходимость реального партнерства между государственным и частным секторами в области здравоохранения и разработки эффективного видения проекта медицинского страхования.

الدبيبة يؤكد ضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي. #ليبيا #المرصد https://t.co/3dVIVkYf0X — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 12, 2021

Ливийская береговая охрана перехватила 11 июня более 200 мигрантов, направлявшихся в Европу, сообщила пресс-секретарь Международной организации по миграции ООН Сафа Мсехли на своей странице в Twitter.

«Как и 11 тысяч других людей в этом году, они оказались в ужасных условиях, подверглись вымогательству и издевательствам», — добавила она.

‼️ Over 200 migrants were intercepted today by the Libyan coast guard.



Like 11,000 others this year, they end up detained in appalling conditions, extorted and abused. pic.twitter.com/GUd3wO3Sfo — Safa Msehli (@msehlisafa) June 11, 2021

Последние исследования выявили рост эксплуатации детей на ливийском рынке труда, что представляет большую опасность для окружающей среды и жизни ребенка, сообщил Комитет по правам человека в Ливии. Он призвал международные и региональные организации пролить свет на страдания детей в зонах конфликтов и беспорядков в Ливии и принять стратегии, направленные на их искоренение.