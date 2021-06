Визит турецкой делегации и конфликт в Аджилате — что произошло в Ливии 11 и 12 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 11 и 12 июня 2021 года.

Пять человек погибли в результате вооруженных столкновений, вспыхнувших в городе Аджилат, куда ворвались боевики из Аз-Завии, сообщил источник в медицинских кругах.

Управление образования муниципалитета Аджилат после начавшегося конфликта объявило о приостановке с 12 июня обучения в школах по соображениям безопасности.

Заместитель министра внутренних дел бригадный генерал Башир аль-Амин обсудил в Триполи с начальниками служб безопасности Сурмана и Аджилата ситуацию в западном регионе на фоне столкновений между вооруженными группировками.

Неизвестные ограбили посольство Египта в Триполи и угнали девять автомобилей с дипломатическими номерами.

Береговая охрана и службы безопасности портов Ливии спасли 60 мигрантов африканского и азиатского происхождения, направлявшихся к европейским берегам на резиновой лодке, и передали их Агентству по борьбе с незаконной миграцией.

444-я Бригада объявила о рассредоточении своих отрядов в районах к юго-западу от Триполи. Данный шаг предпринят на основании указаний командующего военным округом в рамках плана, разработанного для обеспечения безопасности, и в ответ на жалобы граждан о частых случаях краж, вооруженных ограблений и нападений на владельцев магазинов. В ходе операций задержаны несколько разыскиваемых лиц.

Ливийским силам удалось освободить 13 египетских граждан, похищенных шесть месяцев назад бандой торговцев людьми в районе Аш-Швайриф на юго-западе Ливии.

Группа вооруженных людей похитила йеменскую девушку на одной из людных улиц в Триполи. Жертвой бандитов стала Самиа Абдалла, которая в течение многих лет находилась на учете вместе со своей матерью в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщили источники в области прав человека.

Министр обороны Турции Хулуси Акар приехал 11 июня в Ливию с необъявленным визитом. Он встретился с турецкими силами в Триполи, на военной базе Митига.

Вслед за ним в Ливию прибыла делегация высокого уровня из Анкары в составе министров иностранных и внутренних дел, главы разведки, начальника военного штаба и пресс-секретаря президента Турции. Визит прошел накануне саммита НАТО, который состоится 14 июня.

Хулуси Акар заявил, что Турция «не является иностранной державой в Ливии и стремится достичь в ней безопасности и стабильности под руководством самих ливийцев».

«Турция продолжит поддерживать своих ливийских друзей, с которыми у нее на протяжении 500 лет сложились исторические братские отношения», — добавил министр обороны.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил поддержку своей страной ливийского правительства с приближением второй берлинской конференции. После встречи со своей коллегой Наджлой Мангуш в Триполи он подчеркнул продолжение тесного сотрудничества между двумя странами в различных областях, добавив, что еще одна встреча между двумя министрами состоится 18 июня в Анталии.

Президент Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри обсудил с высокопоставленной турецкой делегацией двусторонние отношения и обменялся мнениями по региональным вопросам и путям расширения сотрудничества между двумя странами.

Председатель Президентского совета Мухаммад аль-Манфи встретился с турецкой делегацией во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Политики обсудили итоги и результаты предыдущих двусторонних встреч.

Государственный министр по коммуникациям и политическим вопросам в Правительстве национального единства (ПНЕ) Валид аль-Лафи встретился с главой Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттином Алтуном. Стороны обсудили вопросы совместного сотрудничества в области государственных коммуникаций и СМИ, а также обмен опытом ради успеха предстоящего избирательного процесса.

Переговоры чиновников прошли на фоне присутствия турецких сил в Ливии, немедленного вывода которых неоднократно требовали представители переходных властей североафриканской страны.

Парламентарии и эксперты утверждают, что вмешательство Анкары негативно влияет на государство, препятствует перемирию и объединению госинститутов.

Турция оправдывает военное присутствие в Ливии договоренностями с триполитанским Правительством национального согласия (ПНС). Стороны заключили соглашение о помощи и консультировании, которое не имеет юридической силы и не признано международным сообществом. Тем не менее в 2019 году Анкара ввела мандат на отправку ВС.

Турция поставляла вооружение для сил ПНС, что позже подтвердил и сам президент Реджеп Тайип Эрдоган, напрямую нарушая оружейное эмбарго Совбеза ООН (2011). Республика отправляла в Ливию и боевиков. Ослабленная кризисом страна превратилась в инструмент для реализации чужих интересов.

Министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш призвала Марокко вновь открыть посольство в Триполи. Во время пресс-конференции со своим коллегой Насером Буритой она подчеркнула, что Правительство национального единства высоко оценивает усилия Рабата по поддержанию ливийского диалога и важность стратегического партнерства между двумя странами в борьбе с явлениями экстремизма и терроризма.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его итальянский коллега Марио Драги подтвердили в кулуарах саммита G7 поддержку постоянного прекращения огня в Ливии во имя обеспечения основы долгосрочного мирного перехода к демократии.

Посол Ливии в ЕС Хафез Каддур председательствовал на 187-й закрытой сессии Группы послов африканских стран в Брюсселе. На встрече обсуждался ряд важных вопросов, включая развитие Соглашения Котону после 2020 года, сообщила миссия Ливии в Европейском союзе.

Министр местного самоуправления ПНЕ Бадр ад-Дин ат-Туми обсудил с постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Ливии области сотрудничества и совместные проекты, а также способы, которыми муниципалитеты могут извлечь из них пользу.

Спецпредставитель ООН в Ливии Ян Кубиш обсудил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой подготовку ко второй берлинской конференции по ситуации в Ливии, которая пройдет в конце текущего месяца.

Во время разговора с посланником ООН в Ливии Яном Кубишем министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло призвал Ливию помочь защитить свои границы, а также создать возможности для трудоустройства в странах, из которых уезжают нелегальные иммигранты.

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба совершил инспекционный визит в офис Министерства здравоохранения, в ходе которого встретился в присутствии министра здравоохранения Али аль-Занати с директорами медицинских учреждений и центров. На заседании премьер-министр подчеркнул необходимость объединения усилий для предоставления основных медицинских услуг гражданам.

Министр местного самоуправления ПНЕ Бадр ад-Дин ат-Туми провел инспекционную поездку по западному региону, во время которой ознакомился с условиями жизни в муниципалитетах и ​​проблемами, стоящими на пути завершения зашедших в тупик проектов.

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба встретился с членом Палаты представителей, главой муниципалитета Гарьян и рядом высокопоставленных лиц и представителей различных секторов города. Чиновники обсудили вопросы, связанные с активацией контрактов на техническое обслуживание и строительство дорог, а также ремонт служебных и медицинских зданий в муниципалитете.

Министр экономики и торговли ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж встретился с представителями компаний и фабрик, работающих в городе Мисурата, чтобы обсудить прогресс производственного процесса, препятствия, с которыми он сталкивается, и способы их преодоления.

Член Президентского совета Абдалла аль-Лафи обсудил с министром финансов ПНЕ Халедом аль-Мабруком заработные платы государственных служащих и механизмы борьбы с задержкой по их выплатам в некоторых секторах.

Первая партия инкубационных яиц доставлена в Мисурату компанией Mitavic под контролем Арабо-африканского центра инвестиций и развития и Совета ливийских бизнесменов в Алжире.

Муниципалитет Тобрука обсудил с французской компанией SIDEM обслуживание опреснительной установки в городе и обеспечение питьевой водой.

Ремонтные работы начались на соединяющем Ливию и Алжир контрольно-пропускном пункте «Ад-Дибдаб» в Гадамесе в рамках подготовки к его открытию для движения людей и товаров.

Тунис и Ливия объявили о начале работы в объединенном таможенном порту в Рас-Адждире.

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба стал участником первой конференции Федерации клиник Ливии под лозунгом «Частные клиники между настоящим и будущим». Во время своего выступления он подчеркнул необходимость реального партнерства между государственным и частным секторами в области здравоохранения и разработки эффективного видения проекта медицинского страхования.

Ливийская береговая охрана перехватила 11 июня более 200 мигрантов, направлявшихся в Европу, сообщила пресс-секретарь Международной организации по миграции ООН Сафа Мсехли на своей странице в Twitter.

«Как и 11 тысяч других людей в этом году, они оказались в ужасных условиях, подверглись вымогательству и издевательствам», — добавила она.

‼️ Over 200 migrants were intercepted today by the Libyan coast guard.



Like 11,000 others this year, they end up detained in appalling conditions, extorted and abused. pic.twitter.com/GUd3wO3Sfo