Юнармейский форум «Память жива» прошел в Красноярске

Красноярск, 13 июня. Двухдневный патриотический форум юнармейцев «Память жива» состоялся в Красноярске, он прошел на базе Сибирского федерального университета.

В работе форума приняли участие около пяти тысяч человек, в их числе были победители Всероссийских юнармейских конкурсов, ранее состоявшихся в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Вручения почетных грамот, кубков и наград юнармейцам пришлось ждать более года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В минувшие выходные дни заслуженные призы были вручены лучшим участникам движения.

Красноярский форум «Память жива» собрал руководителей различных российских общественных и детско-юношеских организаций, лидеров юнармейских отрядов и рядовых участников патриотического движения. В ходе его проведения выяснилось, что самым популярным проектом в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стал «Граффити Победы». Новый арт-объект по итогам форума появился и в Красноярске, им стало изображение фронтовика-десантника Георгия Ивкина.