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Депутат Онищенко призвал положить конец репродуктивному туризму в России

Общество
Депутат Онищенко призвал положить конец репродуктивному туризму в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 июня. Суррогатное материнство на заре своего появления шло России на пользу, но в последнее время ситуация сильно изменилась, отметил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

На тему суррогатного материнства парламентарий порассуждал в связи с внесением на рассмотрение в нижнюю палату соответствующего законопроекта. Речь идет о документе, который лишает иностранцев возможности пользоваться услугами российских суррогатных матерей. Прибегнуть к ним могут лишь состоящие в браке с представителями других государств граждане РФ, или одинокие россиянки, не способные выносить и родить ребенка по медицинским показаниям.

В полной мере судить о необходимости такого законопроекта можно только после его досконального изучения, подчеркнул Онищенко. Вместе с тем депутат отметил, что в ситуацию с суррогатным материнством в стране требуется вмешательство.

"Когда это явление только появилось, оно пошло нашем обществу на пользу. Наши молодые женщины помогали нашим же семейным парам, которым по каким-то причинам не удавалось завести ребенка самостоятельно. Но сегодня Россия превратилась в настоящий центр репродуктивного туризма – к нам специально едут иностранцы и фактически покупают наших детей, дальнейшую судьбу которых мы никак не можем отследить. И этому надо положить конец", — сказал парламентарий в комментарии "ПолитРоссии".

По мнению Онищенко, решивших стать суррогатными матерями российских женщин эксплуатируют в "унизительной, полукриминальной форме". Их услуги стоят значительно дешевле аналогичных за рубежом, и иностранцы "задешево" покупают детей, констатировал представитель Госдумы.

Политик резюмировал, что положение дел нужно менять, но возможность прибегать к помощи суррогатных матерей для россиянок необходимо сохранить.

Высказываясь о суррогатном материнстве в РФ в 2020 году, Онищенко заявил, что это сервис международных масштабов, который находится в слепой зоне, недоступной государственному регулированию. Тогда парламентарий также призвал остановить использование женщин как инкубаторов.

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госдума онищенко суррогатное материнство
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