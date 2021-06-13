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В НАТО заявили о важности диалога с Москвой в период напряженности между РФ и Западом

Армия
В НАТО заявили о важности диалога с Москвой в период напряженности между РФ и Западом
wikipedia.org  /  Flickr

Брюссель, 13 июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сложные отношения между Россией и странами Альянса требуют активизации политического диалога с Москвой.

По его словам, контакты с РФ необходимы для обеспечения контроля над вооружениями, повышения прозрачности и снижения рисков в отношениях сторон.

«Я абсолютно уверен, что в понедельник на саммите НАТО мы примем новые решения об укреплении нашей коллективной обороны, сдерживании, но также о необходимости диалога с Россией, что найдет отражение в инициативе НАТО-2030, которая будет утверждена по итогам встречи глав государств и правительств стран Альянса», — пояснил Столтенберг.

Он также добавил, что открытые каналы связи с Москвой особенно важны в нынешней ситуации. Кроме того, генсек НАТО приветствовал продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Москвой и Вашингтоном.

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россия нато столтенберг
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