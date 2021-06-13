Стариков: после истории с экстремизмом в ФБК МИ-6 и ЦРУ взяли паузу

Публицист Николай Стариков в беседе с ФАН прокомментировал заявление Ивана Жданова о намерении придумать новые формы существования и системы пожертвований после признания судом структур Алексея Навального экстремистскими. Эксперт указал, что организация, ставящая целью смену власти в одной из крупнейших стран мира, не может существовать на деньги из «белого кошелька». Это означает, что речь идет о поиске нового формата взаимодействия с геополитическими противниками России, против которой и работает команда Навального.

Ранее экс-директор ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской организацией) Иван Жданов рассказал о планах по продолжению деятельности фонда после его признания экстремистским. По словам оппозиционера, команда Навального не намерена «держаться за бренд», чтобы «не подставлять и не подводить» сторонников под экстремизм.

«Команда Навального — это экстремисты? Нет… Ничего экстремистского в ней нет... Поэтому мы придумаем и форму существования, и форму пожертвований. Так что в этом плане мало что изменится», — заверил Жданов.

Так, по мнению Старикова, любые предположения о сворачивании деятельности ФБК изначально наивны. Подобные структуры финансируются зарубежными спецслужбами, вектор работы подобных НКО по этой причине не изменится.

«Так что суть у них останется та же самая, нужно просто создать систему для ведения подрывной работы, но при этом все должно выглядеть очень благообразно. Поскольку юридические лица в России закрыты, то МИ-6 и ЦРУ, работающие с этими ребятами, берут паузу и чего-нибудь новое выдумают. Но мы не должны беспокоиться, в этот момент борцы за свободу без зарплаты сидеть не будут», — поделился эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

Заявление Жданова касательно данной ситуации носит весьма провокационный характер. В то же время это не означает, что от него лично или от кого-либо другого из верхушки ФБК стоит ожидать уникальных шагов. Также следует учитывать, что сам Навальный в настоящее время отбывает наказание по делу «Ив Роше» и не участвует в планировании дальнейшей работы своего детища. Ввиду отсутствия оппозиционера все его медиаресурсы потеряли популярность, а значит, любая «новая форма», о которой говорит экс-директор ФБК, будет стартовать с нулевых позиций.

«Вот есть театр, в нем есть ведущий актер. Его лицо на афишах, у него берут интервью, его пиарят международные СМИ. И вдруг он уходит из театра, садится в колонию. Упадет ли после этого посещаемость театра? Конечно, да. Потому что все были настроены на его лицо. Но если опять устроить такую кампанию, то появится новый актер — будут ходить в театр уже на него. Вот политический театр, одной из марионеток которого является Навальный, он в этом смысле вечен. До тех пор, пока Россия будет могучей страной, всегда будут силы, которые захотят сделать нас слабее. Так что не будем пока переоценивать их таланты», — резюмировал Стариков.

Напомним, 9 июня Московский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав ФБК и штабы Навального2 (включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистскими организациями. Организаторам, активистам и спонсорам этих структур грозит уголовная ответственность в случае продолжения функционирования или финансирования.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга