МХАТ не планировал показы спектакля возмутившегося постановкой с Бузовой Адасинского

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Режиссер Адасинский написал гневное письмо руководству МХАТа после премьеры Бузовой

  /   Обновлено: 13 июня 2021 16:54
Общество
Режиссер Адасинский написал гневное письмо руководству МХАТа после премьеры Бузовой
Global Look Press  /  Viktor Chernov

Москва, 13 июня. Последней премьерой МХАТ имени Горького в этом сезоне стала постановка «Чудесный грузин» в жанре трагифарса. Одна из ролей в спектакле досталась звезде «Дома-2» Ольге Бузовой. Певица и телеведущая на сцене в образе кабаре-дивы спасает молодого советского вождя Иосифа Сталина.

После премьеры постановка оказалась в центре громких скандалов. Многие театральные деятели раскритиковали худрука МХАТа за саму тему спектакля, а также за приглашение Бузовой. Открытое письмо руководству театра опубликовал и режиссер Антон Адасинский.

Он заявил, что разрывает сотрудничество с МХАТом, где раньше ставил детский мюзикл «Золото». По словам Адасинского, он не позволит ни своей труппе, ни труппе Музыкального театра детей Марины Ланда быть «в одной новостной ленте с именами порноактрис».

«Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная „МХАТовская“ публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен», — говорится в открытом письме.

Однако руководству МХАТа похоже не до критики. По словам источника ФАН, в театре все довольны работой с певицей, а худрук Эдуард Бояков считает, что показы прошли успешно и при полных аншлагах. Он намеревается подписать новый контракт со звездой «Дома-2».

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бузова адасинский мхат
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