Течет ручей: коммунальный коллапс стал причиной загрязнения реки в Мордовии

Жители Мордовии снова заговорили о назревающей экологической катастрофе. На этот раз гибелью всего живого в реке Инсар угрожают канализационные стоки. На ручьи зловонной жижи, которые нескончаемым потоком льются в водный объект, корреспонденту ФАН пожаловались жители города Рузаевки.

«Прорыв» в развитии водно-канализационной империи

Четыре года назад муниципальное предприятие администрации Рузаевского района «Водоканал» перешло в частные руки. Хозяином всех инженерных сетей и, следовательно, денежного потока от плательщиков за ЖКУ стал Сергей Терентьев. На базе одной организации мужчина открыл три компании: ООО «Рузвода», ООО «Рузканал» и АО «Водоканал». Однако лучше после этого Рузаевка не зажила. Местные жители все чаще стали жаловаться на аварии, предприниматели — на удел «играть» по правилам пришлого монополиста, а сотрудники — на хамские выпады начальства.

Настоящий «прорыв», перечеркнувший мечты маленьких людей на большую модернизацию, произошел 8 апреля на коллекторе. Затянувшуюся аварию уже больше двух месяцев не может устранить ни одно предприятие из трех новых.

Федеральное агентство новостей / Оксана Рузманова

Чей ручей?

Вместе с разрытым котлованом на улицах Рузаевки появились зловонные ручьи. Один из них, по словам местной жительницы Анжелы Грищук, течет в реку Инсар в районе улицы Пензенский мост. Недалеко от водного объекта находится дом женщины. Что у нее «под носом» творятся «нечистые дела», горожанка почувствовала, даже не успев подойти к берегу. Речь сейчас не об экстрасенсорных способностях.

«Зловония идут страшные. У нас тут стоит насосная станция для перекачки воды и скважина на 25 метров. Оказалось, что она забита стоками. Я попила некипяченой воды, и мне стало очень плохо, несмотря на то что у нас стоит три фильтра. Раньше мы могли пройти по берегу и сократить путь до работы. Теперь здесь течет этот ручей. Собирает все нечистоты с Рузаевки и несет в реку Инсар. Это же не только ароматы и инфекции, загрязнение реки может привести к экологической катастрофе. Мы обращались и в органы местного самоуправления, но никто никаких действий не предпринял», — пожаловалась ФАН Анжела Грищук.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Ориентир — на запах

После тревожного звонка жительницы Рузаевки корреспондент ФАН рассказал эту историю общественному инспектору Росприроднадзора Андрею Филиппову. Мужчина вызвался поехать на место, запечатлеть на камеру нарушения и сообщить о них в надзорные органы. К тому моменту общественника и журналиста ждали обеспокоенные горожане.

«Идите на запах — не ошибетесь», — сказала Анжела, провожая гостей к берегу.

Грязно-коричневый водопад стекал с пригорка и, взбиваясь в пену, разбавлял нечистотами речную воду. Местные показали и сам «веселый» ручей. Андрей Филиппов сообщил об инциденте в Росприроднадзор, позвонив на горячую линию.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

«Раньше на «Рузканале» была целая лаборатория. Сейчас людей там почти не осталось. Два лаборанта не успевают за всем уследить. Рабочих на очистных сооружениях там тоже сейчас нет. Оставшиеся заняты «ремонтом» коллектора, если это можно так назвать», — поделился своим мнением бывший сотрудник предприятия Максим Кечемайкин.

На место происшествия уже на следующий день выехали инспекторы и специалисты лаборатории ЦЛАТИ, в состав комиссии вошли представители министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии.

«В настоящее время законный представитель юридического лица и подозреваемое должностное лицо «Рузканал» вызваны для дачи объяснений», — рассказали ФАН в ведомстве.

/ Пресс-служба Управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Угроза экологии

Инсар берет начало у деревни Александровка, затем течет через Рузаевку, Саранск, Лямбирский, Ромодановский и Ичалковский районы. Затем впадает в реку Алатырь, а та, в свою очередь, в правый приток Волги — Суру.

Страхи жителей Рузаевки разделяет эколог Андрей Пешков. По словам специалиста, на практике предприятия, избежав наказания один раз, часто продолжают свои злодеяния.

«Коммунальные отходы наносят вред всем, кто попадает в зону влияния выбросов, а это сотни, тысячи людей. Опасные вещества уничтожают экосистему, которая может не восстановиться даже со временем», — рассказал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

После сообщения о загрязнении реки Росприроднадзор по Мордовии и Нижегородской области начал административное расследование. О результатах стало известно буквально на днях. По данным ведомства, концентрация сульфатов в почве превышена в 3,4 раза, фосфатов — в 1,5, а нитраты выше предельно допустимой нормы в 1,4 раза.

«Результаты анализов проб воды в реке Инсар также показали превышения ПДК по таким загрязняющим веществам, как аммиак и ионы аммония (суммарно — в 4 раза), БПК5 (в 1,3 раза), железо общее (в 10,2 раза), — сообщили в Росприроднадзоре.

Специалисты заверили: виновный будет наказан в соответствии с природоохранным законодательством.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Оперативность — второе имя «Рузканала»

Чтобы разобраться в ситуации, ФАН связался с директором ООО «Рузканал» Сергеем Терентьевым. Мужчина утверждает, что авария от 8 апреля к загрязнению Инсара никакого отношения не имеет, истинная причина — в засорении трубопровода на улице 2-ой Мельничной. Якобы канализационные стоки до реки дошли только 19 мая — в день приезда общественного инспектора и корреспондента. Вот только первое видеодоказательство загрязнения реки датировано 5 мая. Руководитель не обманул: стоки действительно перестали поступать в реку, однако следы зловонной жижи так и остались на берегу.

«Коллекторы построены из железобетонных труб, износ которых составляет 100%, требуется замена не отдельных участков, а всего трубопровода. Данный вопрос можно решить только с помощью привлечения инвестиций. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса являются ключевым механизмом развития инженерной инфраструктуры городского поселения и муниципального района. Однако на неоднократные обращения о согласовании программ 2018 и 2019 годов администрация городского поселения Рузаевка отвечала отказом и согласовала 15.12.2020 года только после утверждения тарифа, в связи с чем Республиканская служба по тарифам не утвердила инвестиционную программу и не включила в тариф инвестиционную составляющую на 2021 год», — посетовал Сергей Терентьев.

Федеральное агентство новостей / Максим Кечемайкин

По словам владельца водно-канализационных предприятий, объекты капитального строительства на территории города вводятся без согласования с ресурсоснабжающей организацией. Будь одобрена инвестиционная программа, инженерные сети «загудели» бы по-новому, жители ощутили бы комфорт, а экология резко улучшилась.

«По вине городской администрации ООО «Рузканал» не может участвовать ни в одной федеральной программе. Она препятствует законной предпринимательской деятельности и развитию малого бизнеса, преднамеренно приводит к банкротству», — заявил Сергей Терентьев.

Мнение самих чиновников так и осталось загадкой. Администрация района отказалась комментировать ситуацию.