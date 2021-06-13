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Подросток утонул во время купания в карьере на Кубани

  /   Обновлено: 13 июня 2021 16:36
Происшествия
Подросток утонул во время купания в карьере на Кубани
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Краснодар, 13 июня. Трагический инцидент произошел несколько дней назад в Белореченском районе. Юный житель Первомайского сельского поселения погиб, купаясь в карьере.

Тонущего ребенка из воды вытащили очевидцы ЧП. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но мальчик погиб.

Глава Белореченского района Александр Шаповалов на своей странице в соцсетях написал, что купаться в этом месте категорически запрещено. Шаповалов также попросил родителей не оставлять детей без присмотра и проводить с ними больше времени.

Житель Тюмени утонул на горячем источнике «Советский». По словам очевидцев, посетитель захлебнулся водой, сообщало URA.RU.

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Все новости / Происшествия / Подросток утонул во время купания в карьере на Кубани
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