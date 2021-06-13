Краснодар, 13 июня. Трагический инцидент произошел несколько дней назад в Белореченском районе. Юный житель Первомайского сельского поселения погиб, купаясь в карьере.

Тонущего ребенка из воды вытащили очевидцы ЧП. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но мальчик погиб.

Глава Белореченского района Александр Шаповалов на своей странице в соцсетях написал, что купаться в этом месте категорически запрещено. Шаповалов также попросил родителей не оставлять детей без присмотра и проводить с ними больше времени.

Житель Тюмени утонул на горячем источнике «Советский». По словам очевидцев, посетитель захлебнулся водой, сообщало URA.RU.