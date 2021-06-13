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Экономист Жуковский предложил повысить налоги для чиновников и депутатов

Экономика
Экономист Жуковский предложил повысить налоги для чиновников и депутатов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 июня. Нужно увеличить налоги для топ-менеджеров госкорпораций и чиновников. С таким заявлением выступил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

Эксперт обратил внимание на разделение доходов в России. Реальные доходы населения страны снижаются на протяжении восьми лет подряд, отметил он в ходе пресс-конференции НСН.

«О каком повышении налогов может идти речь, когда у нас экономика в застое, народ беднеет, а малый бизнес вымирает. Доходы граждан падают с 2014 года», — высказал точку зрения Жуковский.

По его мнению, если принимать решение об увеличении налогов, то оно должно распространяться на чиновников, миллиардеров и депутатов.

Большая доля россиян готова платить более высокие налоги в случае, если государство обязуется направлять эти деньги на поддержку малоимущих граждан страны. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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депутаты налоги доходы
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