В США назвали размер финансовых затрат России на оборону

Вашингтон, 13 июня. Совместные затраты России и Китая на оборону превзошли военный бюджет США, заявил председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли.

Этой причиной сенатор Джим Инхоф объяснил необходимость увеличения военного финансирования в Соединенных Штатах. По его словам, при подсчете бюджетов стоит учитывать покупательную способность валют. В итоге выходит, что КНР тратит на армию 604 миллиарда долларов, а Россия — около 200 миллиардов долларов.

При этом, по информации аналитического института SIPRI, номинальные траты на оборону за 2020 год в США составили 778 миллиардов долларов, в Китае — 252 миллиарда долларов и 61,7 миллиарда долларов в России.

Ранее генерал Милли жаловался на то, что Москва и Пекин продолжают скрывать информацию о затратах на военные нужды, а потому данные об оборонных бюджетах остаются загадкой для США.