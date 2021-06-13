Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 17:01
17:00
Общество
Instagram-аккаунт стрелявшего в человека зоозащитника будет заблокирован
16:58
Спорт
Тренер сборной Дании подтвердил остановку сердца у Кристиана Эриксена на поле
16:54
Шоу-бизнес
МХАТ не планировал показы спектакля возмутившегося постановкой с Бузовой Адасинского
16:54
Экономика
Повсеместный запрет криптовалюты назвали фантазией
16:44
Армия
В НАТО заявили о важности диалога с Москвой в период напряженности между РФ и Западом
16:43
Общество
Меган Маркл до встречи с принцем Гарри пыталась очаровать футболиста
16:43
Общество
Стариков: после истории с экстремизмом в ФБК МИ-6 и ЦРУ взяли паузу
16:43
Происшествия
ФАН установил личности утонувших членов семьи на карельском озере
16:39
Происшествия
СК устанавливает причину перевертывания лодки с четырьмя жителями Карелии
16:37
Происшествия
Петербуржец погиб при пожаре на улице Красного Курсанта
Все новости

В США назвали размер финансовых затрат России на оборону

  /   Обновлено: 13 июня 2021 16:53
Армия
В США назвали размер финансовых затрат России на оборону
Пресс-служба ЗВО

Вашингтон, 13 июня. Совместные затраты России и Китая на оборону превзошли военный бюджет США, заявил председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли.

Этой причиной сенатор Джим Инхоф объяснил необходимость увеличения военного финансирования в Соединенных Штатах. По его словам, при подсчете бюджетов стоит учитывать покупательную способность валют. В итоге выходит, что КНР тратит на армию 604 миллиарда долларов, а Россия — около 200 миллиардов долларов.

При этом, по информации аналитического института SIPRI, номинальные траты на оборону за 2020 год в США составили 778 миллиардов долларов, в Китае — 252 миллиарда долларов и 61,7 миллиарда долларов в России.

Ранее генерал Милли жаловался на то, что Москва и Пекин продолжают скрывать информацию о затратах на военные нужды, а потому данные об оборонных бюджетах остаются загадкой для США.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В США назвали размер финансовых затрат России на оборону
россия сша военный бюджет
Комментировать
Эксклюзив
Instagram-аккаунт стрелявшего в человека зоозащитника будет заблокирован
Instagram-аккаунт стрелявшего в человека зоозащитника будет заблокирован
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 105640 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 80138 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 60455 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 43427 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 38942 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Рейтинг@Mail.ru