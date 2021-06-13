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В Пермском крае выдали новые лицензии на разведку и добычу нефти

Экономика
В Пермском крае выдали новые лицензии на разведку и добычу нефти
ФБА «Экономика сегодня»

Пермь, 13 июня. Добычу и разведку месторождений углеводородов смогут совершать на территории Пермского края две новые компании.

Лицензии, позволяющие заниматься разведкой нефти и добычей энергоносителя в Прикамье, были выданы Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу двум российским резидентам. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Одна из компаний «РИД Ойл-Пермь» сможет проводить работу в Богомягковском месторождении на территории Осинского городского округа. Организация «Нузаройл» получила лицензию на разведку и добычу углеводородных скоплений на Лариновском участке, располагающемся в Верещагинском городском округе. Выданные лицензии перестанут действовать в 2041 году.

«РИД Ойл-Пермь» принадлежит предпринимателю Андрею Кузяеву. Компания была основана в 2014 году, ее основной вид деятельности — добыча сырой нефти. «Нузаройл» зарегистрировали в регионе в 2019 году. Главное предназначение организации также касается сырой нефтедобычи. Акции предприятия в размере 74% принадлежат Рустему Тахаутдинову, 26% бумаг приходится на «Интермаяк».

Недавно Пермский край вошел в антирейтинг по сохранению спокойствия среди водителей во время передвижения по дорогам региона на автомобиле.

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пермский край добыча и разведка нефти РИД Ойл-Пермь Нузаройл
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