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Смоленские спасатели вытащили из озера двух тонущих шестилетних детей

  /   Обновлено: 13 июня 2021 16:35
Общество
Смоленские спасатели вытащили из озера двух тонущих шестилетних детей
39.mchs.gov.ru  /  пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

Смоленск, 13 июня. Два шестилетних мальчика едва не утонули в озере в Соловьиной роще. Спасатели вовремя пришли на помощь детям, сообщили в пресс-службе регионального ВОСВОД.

Инцидент случился 13 июня примерно в 12:30 по местному времени. Мальчики отправились на озеро без сопровождения взрослых. Дежурившие на берегу водоема спасатели заметили тонущих детей и сразу бросились на помощь и вытащили их на берег.

Испуганные дети не смогли дать взрослым никакой информации о себе, кроме собственных имен. Мальчики наглотались воды из озера, их сильно тошнило. Спасатели вызвали для них скорую помощь, детей госпитализировали. Полиции предстоит установить личность несовершеннолетних и выяснить, почему они отправились плавать без взрослых.

Неделей ранее уфимские спасатели вытащили из пруда тонувшую женщину. Горожанка плавала в запрещенном для купания месте. Спасатели допустили, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

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дети смоленск спасение хорошие новости россии
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