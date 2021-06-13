Смоленские спасатели вытащили из озера двух тонущих шестилетних детей

Смоленск, 13 июня. Два шестилетних мальчика едва не утонули в озере в Соловьиной роще. Спасатели вовремя пришли на помощь детям, сообщили в пресс-службе регионального ВОСВОД.

Инцидент случился 13 июня примерно в 12:30 по местному времени. Мальчики отправились на озеро без сопровождения взрослых. Дежурившие на берегу водоема спасатели заметили тонущих детей и сразу бросились на помощь и вытащили их на берег.

Испуганные дети не смогли дать взрослым никакой информации о себе, кроме собственных имен. Мальчики наглотались воды из озера, их сильно тошнило. Спасатели вызвали для них скорую помощь, детей госпитализировали. Полиции предстоит установить личность несовершеннолетних и выяснить, почему они отправились плавать без взрослых.

Неделей ранее уфимские спасатели вытащили из пруда тонувшую женщину. Горожанка плавала в запрещенном для купания месте. Спасатели допустили, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.