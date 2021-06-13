Григорий Лепс, Егор Крид и Little Big выступили на дне рождения певицы Глюкозы

Москва, 13 июня. Знаменитая певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) с размахом отпраздновала день рождения. Многие звезды пришли на торжество, чтобы поздравить исполнительницу.

Глюкозе исполнилось 35 лет 7 июня, однако мероприятие по этому случаю она устроила на несколько дней позже. Генеральный продюсер канала «Жара TV» и музыкального фестиваля «Жара» Елена Боска делилась кадрами с дня рождения Глюкозы в Instagram Stories.

Вечер начался с поздравления супруга певицы, бизнесмена Александра Чистякова. Он признался жене в любви, а та в ответ наградила его страстным поцелуем. Кроме того, на сцене по очереди появились обе дочери Глюкозы, которые порадовали гостей музыкальными талантами.

Роскошный праздник не обошелся и без выступлений коллег Чистяковой-Ионовой по шоу-бизнесу. Например, несколько композиций исполнил со сцены певец Григорий Лепс.

На дне рождения исполнительницы выступали и представители молодого поколения артистов. Так, виновницу торжества и ее близких порадовал своим творчество рэпер Егор Крид.

В честь дня рождения Глюкозы на сцену вышла и панк-поп-рейв-группа Little Big. Солисты коллектива устроили для певицы и других гостей полноценное шоу.

Чистякова-Ионова сотрудничала с Little Big на съемках их нового клипа. Для музыкального видео Глюкозе сделали грим с огромными губами.