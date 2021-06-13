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Юнармейцам Смоленска организовали экскурсию на «Поезд Победы»

  /   Обновлено: 13 июня 2021 16:08
Армия
Юнармейцам Смоленска организовали экскурсию на «Поезд Победы»
Пресс-служба ЗВО

Смоленск, 13 июня. Члены всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» из Смоленска посетили с экскурсией передвижной музей «Поезд Победы».

Во время прибытия поезда в Смоленск, юнармейцы получили уникальную возможность подробно изучить реалии походной солдатской жизни времен Великой Отечественной войны (ВОВ). В ходе экскурсии они ознакомились с подлинными предметами и вооружением военных лет, а также смогли оказаться в документальности истории о ВОВ при помощи VR-шлемов.

Дополнительной программой для школьников стало выступление гида, который, используя специальные наушники для экскурсий, раскрыл подробности фронтовой жизни и быта солдат Красной армии.

Известно, что всего на «Поезде Победы» представлено свыше 4 тыс. реквизита и 13 тем различных экспозиций, включающих в себя около 150 скульптур в натуральную величину.

Ранее юнармейцы приняли участие в торжественном поднятии государственного флага в честь Дня России, которое состоялось на Поклонной горе в Москве. На церемонии также присутствовали россияне, получившие 12 июня звание Героев труда.

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