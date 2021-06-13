Роман Широков объяснил, почему России стоит опасаться сборной Финляндии

Москва, 13 июня. Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роман Широков сделал негативный прогноз на следующий матч сборной России против национальной команды Финляндии.

Широков заявил, что поражение сборной России в матче с Бельгией было ожидаемо. Бельгийцы изначально считались фаворитами группы. А вот команда Финляндии, которая впервые попала на Евро, стала настоящим открытием чемпионата. Финны в первой же встрече группового этапа показали, что их все сильно недооценили, отметил Широков.

«Для сборной России финны еще хуже, чем бельгийцы <...> Они не играют размашисто, терпят, чтобы реализовать свою контратаку», — объяснил экс-футболист в комментарии «Чемпионату».

По словам Широкова, российская сборная теряется и чувствует себя не уверено на поле с такими соперниками. Он считает, что подопечные Черчесова скорее всего потеряют очки в матче с Финляндией. Кроме тактических преимуществ у финнов будет и психологическое — после победы над Данией для выхода в плей-офф им нужно всего лишь сыграть в ничью.

Встреча россиян и бельгийцев состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 12 июня. Гости обыграли национальную команду России со счетом 3:0. Нападающий российской сборной Артем Дзюба объяснил, почему команда проиграла Бельгии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.