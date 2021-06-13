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Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев

  /   Обновлено: 13 июня 2021 16:49
Спорт
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
instagram.com  /  @zelenskiy_official

Киев, 13 июня. Казус на польском ТВ публично продемонстрировал, что украинская сборная по футболу выступает под флагом России.

Спорт в последнее время стал неотъемлемой частью большой политики. Так, ранее украинские власти отметились готовностью к проведению антироссийский провокаций даже в таких деталях как форма футболистов сборной Украины, которая будет выступать на Евро-2020. На экипировке спортсменов можно было прочитать лозунги украинский нацистов, а также наблюдать силуэт Украины вместе с Крымским полуостровом, который в 2014 году по итогам референдума вошел в состав России.

Однако кармическая «ответка» за эту скандальную форму с Крымом не заставила себя долго ждать. Так, в материале сетевого издания «Шарий.net» было обращено внимание на то, как ошибка, допущенная поляками с флагом России при освещении игр на Евро-2020, оскорбила национальные чувства украинцев. Источник отмечает, что телеканал TVP Sport продемонстрировал календарь предстоящих матчей с перепутанными флагами. В итоге сборная Украины оказалась в турнирной таблице отмечена российским флагом.

«Как выяснилось, работники канала показали актуальный календарь, но оставили флаги команд, которые играли 12 июня», — поясняет издание причину скандального инцидента.

В свою очередь, пользователи соцсети Facebook не остались в стороне от произошедшего и выразили свое возмущение, указав на то, что данный казус оскорбляет их национальные чувства.

Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Prt Scr youtube.com  / TVP Sport

«Работники польского ТВ лопухнулись, не поменяв флаги. Но именно для нас это выглядит самым неприятным», — выразил своей недовольство по данном поводу Константин Андрийюк.

Ранее сообщалось об одобрении руководством УЕФА форма сборной Украины с нацистским лозунгом.

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украина спорт флаг форма евро-2020
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