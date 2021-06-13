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Любителей езды на электросамокатах могут заставить надевать шлем

  /   Обновлено: 13 июня 2021 16:18
Происшествия
Любителей езды на электросамокатах могут заставить надевать шлем
pixabay.com

Москва, 13 июня. Министерство транспорта РФ рассматривает возможность внесения шлема в качестве обязательного условия во время езды на электросамокатах.

По данным источника ФАН в Минтрансе, принятие такой поправки ПДД вполне вероятно. Ведомство планирует официально внести популярный молодежный транспорт в категорию средств индивидуальной мобильности (СИМ). Помимо электросамокатов в группу СИМ хотят включить гироскутеры, ролики и прочий подобный транспорт.

Вопрос обязательного порядка ношения шлема стал актуален в связи с участившимися случаями аварий, вызванных ездой на электросамокатах. Трагичный инцидент с мэром Кисловодска подтверждает необходимость введения поправок ПДД, утверждает источник.

Напомним, глава города-курорта Александр Курбатов получил серьезную травму головы в результате падения с электросамоката. После ЧП его без сознания доставили в реанимацию для срочной операции.

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