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В Юго-Камском приюте спасли животных, которые лишись крова из-за пандемии

Видео
В Юго-Камском приюте спасли животных, которые лишись крова из-за пандемии

Юго-Камский «Ноев ковчег» открыл свои двери для всех животных, лишившихся крова из-за пандемии. Многие циркачи, обитатели контактного зоопарка и прочие лишились работы. Благодаря помощи неравнодушных людей, один из приютов при конно-спортивном клубе в поселке Юго-Камский, смог принять в свои стены зверушек.

Так случилось, что каждой особи нашлось по паре. Сейчас в приюте живут лошади, верблюды, овцы, ламы, енотовидные собаки и даже бывшая цирковая медведица Туся, у нее у единственной пока что нет пары.

«Эльзана появилась у нас полтора года назад и, так как ей было скучно, мы приобрели Лексуса. Он находился у нас в крае. Они жили двумя верблюдами на страусиной ферме и сейчас в нашем «ковчеге» их пара», — объяснил сооснователь приюта Михаил Бакилин.

«Ноевым ковчегом» приют прозвали посетители: обилие спасенных животных невольно навевает мысли о библейской притче. В планах основателей приюта развивать свое детище и делать все возможное, чтобы животным в новом доме жилось хорошо.

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животные приют пандемия
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