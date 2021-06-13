Критический недостаток витамина В12 способен проявиться на лице

Москва, 13 июня. Опасный дефицит витамина В12 можно определить по трем характерным признакам, которые зачастую проявляются на лице.

Одним из симптомов недостатка этого важного вещества являются язвы, которые распространяются от уголков рта на край губ. Ранки, представляющие собой открытые поражения тканей, возникают периодически. Еще одним признаком дефицита витамина В12 считается подергивание век, сообщили специалисты из Thyroid Patient Advocacy.

Боли в лице также свидетельствуют о недостатке важного элемента. Обычно они проявляются на одной стороне. Это может быть дискомфорт во лбу или прямо под глазом. Иногда боль распространяется от черепа к краю носа. Она может быть очень сильной, но быстро проходящей, объяснили врачи.

Поддержать здоровье женщины поможет наличие в рационе таких продуктов, как авокадо, мясо и молоко. Они являются источниками необходимых для организма селена, магния, калия, витаминов группы В, Е и D.