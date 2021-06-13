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Военный эксперт Орловский рассказал о превращении НАТО в «гитлеровскую коалицию»

Армия
Военный эксперт Орловский рассказал о превращении НАТО в «гитлеровскую коалицию»
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 июня. Активность НАТО у российских границ свидетельствует о подготовке Запада к масштабному вооруженному противостоянию с Россией. Об этом заявил военный эксперт Антон Орловский.

Он напомнил, что в последнее время у российских границ все чаще появляются разведывательные беспилотники, боевые корабли и самолеты НАТО. Кроме того, Альянс значительно увеличил количество учений в Черном и Балтийском морях. По словам эксперта, конечной целью разведывательных операций Запада у российских границ является захват территории России.

Орловский отметил, что НАТО ежегодно выделяет миллионы долларов, чтобы обеспечить вооружением и сформировать ударные группировки войск на территории государств, которые граничат с Россией.

«Формат НАТО уже давно превратился в гитлеровскую коалицию», — считает эксперт.

Ранее стало известно, что в Финляндии стартовали масштабные военные учения Arctic Challenge Exercise. В маневрах, которые проходят на финском аэродроме Рованиеми, задействованы военно-воздушные силы Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Великобритании, США, Нидерландов и Германии. Многие эксперты уверены, что США используют крупные международные учения для разжигания конфликта между Скандинавией и Россией.

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Все новости / Армия / Военный эксперт Орловский рассказал о превращении НАТО в «гитлеровскую коалицию»
россия нато орловский
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