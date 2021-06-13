Снайперы ЮВО использовали «сирийскую» методику для борьбы с БПЛА на учениях

Ростов-на-Дону, 13 июня. Учения снайперов мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа состоялись в горной местности в Чечне.

Как отметил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, главной целью учений было уничтожение беспилотной авиации условного противника. Для выполнения этой задачи была разработана новая методика, которая основана на боевом опыте, полученном в ходе контртеррористических действий в Сирии.

По легенде учений, условный противник намеревался сбросить на территорию подразделений самодельные взрывные устройства, используя беспилотники. Однако специалисты обнаружили их еще до подлета с помощью новейших средств РЭБ. В итоге было принято решение уничтожить летательные аппараты силами снайперов.

Тренировка проходила для сводных отрядов, в составе которых находились специалисты РЭБ, войсковой разведки, снайперы, расчеты зенитных самоходных установок и противовоздушной обороны.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщали о проведении в Калининградской области сборов для снайперов и гранатометчиков Балтийского флота РФ. Также проводились маневры десантников: бойцы спецназа ВДВ в рамках тренировки выполнили десантирование с высоты 6 километров, передает RT.