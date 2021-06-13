Журнал Time высмеяли из-за обложки с Байденом в образе крутого парня

Вашингтон, 13 июня. В преддверии саммита Россия — США американский журнал Time выпустил номер с броской обложкой, на которой Байден предстал в образе «крутого парня» на «разборке» с Путиным.

Броская обложка еженедельника, который появился на всех газетных прилавках США в пятницу, произвела грандиозный эффект на читателей. Однако не тот, которого добивались в Time.

По задумке авторов, на обложке красовался портрет Байдена, где президента изобразили в образе «плохого парня» и солнцезащитных очках-каплях, довольно типичных для героев остросюжетных фильмов 80-х годов. Апофеозом стал заголовок номера: «Разобраться с Путиным». Пользователи Twitter не оставили без внимания примечательную обложку и припомнили журналу и другие иллюстрации на грани фола, которыми редакция прославилась в годы правления Трампа: президента-республиканца карикатуристы Time не жалели. А вот демократу Байдену журнал даже польстил, на изображении он выглядит даже моложе, чем в жизни.

«Даже пресс-релизы Демократической партии и те не такие подхалимские», — едко высказался один из консервативных критиков в Twitter.

Другие Интернет-пользователи иронично отметили, что в Time по всей видимости решили начать номер сразу с рубрики юмора, а некоторые заметили, что после этой публикации Путин уж точно будет «дрожать от ужаса». Один из пользователей предположил, что солнцезащитные очки на президенте для того, чтобы было незаметно, что он уснул на переговорах с российским коллегой.

«Мы живем в антиутопии, где средства массовой информации навязывают легенду, прямо противоположную реальности, а стадо леммингов засасывает это вранье, как материнское молоко. Это постыдно даже для «Тайм», — пожаловался Intentional Fowler.

Читатель с никнеймом CassiusKing758 предложил поправить обложку в более правдоподобную сторону и сделать так, чтобы в зеркальной поверхности очков Байдена отражалась «орда мигрантов». А пользователь badSAM отметил, что купил всего за 10 долларов 102 номера, потому что «Тайм» его любимый наполнитель для птичьих клеток. Но в целом, большая часть комментаторов сошлись во мнении, что на успех переговоров рассчитывать не приходится, потому что по какой-то причине вместо актуальных геополитических вопросов американский лидер предпочитает обсуждать вопросы климата.

Президент России Владимир Путин тем временем поделился с журналистами своими ожиданиями от грядущей встречи с американским коллегой. Путин рассчитывает на плодотворный диалог и нормализацию личных контактов.