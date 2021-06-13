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Европейский регулятор завершил осмотр производственных площадок «Спутника V»

Общество
Европейский регулятор завершил осмотр производственных площадок «Спутника V»
ТАСС  /  Darko Vojinovic

Рим, 13 июня. Инспекторы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) полностью проверили площадки, производящие разработанную в России вакцину от коронавируса «Спутник V».

Все инспекции объектов завершены, ожидается недостающая информация, сообщил в интервью газете La Stampa глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери. Теперь специалистам предстоит изучить досье препарата, сколько времени займет этот процесс, собеседник издания не сказал. Однако он уточнил, что решение об одобрении вакцины будет приниматься с опорой «на соотношение риска и пользы».

Европейский регулятор сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы «Спутника V» 4 марта. В конце мая официальный представитель агентства говорил о том, что эксперты провели проверки надлежащей клинической практики (GCP), и запланировали инспекцию надлежащей производственной практики (GMP) в РФ. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что понимания относительно примерных сроков регистрации вакцины в ЕС до сих пор нет.

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вакцина Спутник V EMA
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