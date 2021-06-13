Самый большой фонтан Хорватии впервые подсветили цветами российского флага

Белград, 13 июня. Фонтан в центре хорватского города Загреб подсветили цветами триколора по случаю Дня России, сообщили в посольстве РФ.

Правительство Хорватии уже проводило подобную акцию для других стран. Уже три государства удостоились такой чести ранее. Фонтан в Загребе подсветили цветами российского флага впервые, отметили в консульстве.

Загреб является побратимом Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому администрация города поддержала проведение такой акции. Граждане России и мигранты из РФ собрались у фонтана вечером 12 июня по случаю праздника.

Световое и пиротехническое шоу «Соединяя берега» состоялось в Севастополе 12 июня. Лучшие российские художники и пиротехники трудились над созданием впечатляющего шоу.