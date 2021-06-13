Геймерам продемонстрировали короткий тизер Battlefield 2042

Москва, 13 июня. Геймплейный тизер Battlefield 2042 опубликован в официальном Twitter-аккаунте игры представителями EA и DICE.

Любители серии увидели эпизод воздушной баталии на несколько секунд. Тизер опубликовали в преддверии анонса на мероприятии, организацией которого занимается Xbox. Battlefield 2042 станет доступным для пользователей с 22 октября как на персональных компьютерах, так и на приставках.

Заявляется, что в игру не включена одиночная компания. Шутер получит семь масштабных карт, которые смогут поддерживать до 128 игроков. Одним из главных отличий Battlefield 2042от предшественников является система специалистов, которая дает возможность лучше кастомизировать персонажа.

Арт-обложка и скриншоты тактико-стратегического шутера Battlefield уже утекли в Сеть. Их опубликовали в социальной сети Twitter. Автор поста подчеркнул, что представленные изображения являются сливом.