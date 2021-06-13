Instagram-аккаунт стрелявшего в человека зоозащитника будет заблокирован

Весеннее заседание Общественной палаты в Москве, прошедшее еще 17 марта, закончилось стрельбой. Тогда неизвестный напал на участников круглого стола с газовым пистолетом. Стрелявшим оказался активный пользователь соцсетей и борец за права животных некий Эльдар. По факту произошедшего депутат Госдумы РФ Николай Валуев составил обращение в МВД. После его рассмотрения Instagram-аккаунт зоозащитника, стрелявшего у метро «Белорусская», заблокируют.

Мартовское заседание Общественной палаты проходило на тему участившихся нападений бездомных собак на людей. Среди участников был публицист, эксперт-консультант Центра правовой зоозащиты Александр Кулагин, который выступает за ужесточение законодательства по отношению к бродячим собакам.

В результате инцидента близ станции метро «Белорусская» несколько человек пострадали, их доставили в больницу с ожогами гортани и глаз. Нападавшим оказался пропагандист гуманного отношения к животным и называющий себя спасателем братьев наших меньших.

Pr Scr instagram.com / @eldar_rescuer

Мужчина активно продвигал свои идеи на странице в Instagram, на его аккаунт подписано более 20 тысяч человек. Однако информация в постах зоозащитника не всегда отвечала гуманному отношению даже не к животным, а к самим людям.

Так, депутат Госдумы РФ Николай Валуев обратился к правоохранителям с просьбой проверить аккаунт «гуманиста» на наличие публикаций экстремистского характера. По результатам проведенных исследований, нарушений ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» при администрировании проверяемого аккаунта выявлено не было. Однако сотрудники МВД выявили иные нарушения.

«Вместе с тем установлено, что на указанном аккаунте в свободном доступе размещены материалы, содержащие склонение несовершеннолетних к противоправным действиям, представляющим угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц», — говорится в ответе МВД на запрос Валуева.

Pr Scr instagram.com / @nickvaluev

На сегодняшний день в управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу направлены соответствующие материалы для решения вопроса о блокировке аккаунта «спасателя животных». Сам Николай Валуев поддерживает такое решение, он уверен, что зоорадикалам не место в сети.

«Я лично помогаю приюту бездомных животных в Брянской области. Я ловлю рыбу и охочусь. При этом первый факт не отменяет второй и наоборот. Каждый волен делать по этому поводу свои выводы. Но также фактом является то, что в обоих случаях это действия. И в обоих случаях это не нарушение закона. Таким же образом призывы и деятельность по спасению животных и оказанию им помощи, а также призывы к хулиганским противоправным действиям в отношении людей являются свершившимся фактом. Последствия очевидны», — объясняет депутат свою точку зрения.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее зоозащитники города Рузаевка в Мордовии начали размещать так называемые «тележки добра» в продовольственных магазинах. Так волонтеры, подбирающие животных с улицы, призывают горожан быть неравнодушными к судьбе бездомных кошек и собак.