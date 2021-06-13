Киев, 13 июня. На закате СССР Украина являлась одной из самых передовых республик этого государства, однако за десятилетия своей независимости успела растерять былой потенциал.

Перед развалом Советского Союза Украина обладала мощной производственной базой. УССР являлась одним из основных поставщиков энергетического и металлургического оборудования, продукции приборостроения, сельскохозяйственных машин и ж/д вагонов, а по ряду наименований спецтехники оказалась почти монопольным производителем в стране. Однако спустя 30 лет независимости украинские власти довели государство до такого состояния, что оно почти полностью утратило все высокоинтеллектуальные производственные мощности с высокой добавленной стоимостью продукции. Так, в материале сетевого издания «Украина.ру» попытались разобраться в том, какие заводы за последние десятилетия были построены на Украине.

В издании с прискорбие отметили, что почти во всех отраслях производства наблюдается «дожигания» остатков от доставшейся украинцам в наследство от СССР производственной базы. Единственными жизнеспособными секторами экономики оказались металлургия и аграрное производство. Так, до Евромайдана хорошо развивались дела у металлургов. В стране успели построить сразу несколько сталеплавильных комплексов.

«В 2012 году в Днепропетровске на Нижнеднепровском трубном заводе открыли новый электросталеплавильный комплекс «Интерпайп Сталь», на строительство которого ушло 5 лет и $700 млн», — сообщают в издании, отмечая, что президент Украины Виктор Янукович, на его открытии заявил, что «за последние 40 лет — это первый завод, который построен с нуля по самым современным технологиям».

Однако после Евромайдана можно наблюдать, как и у этого предприятия «дело — труба». Вместо этого в стране делается упор на сельское хозяйство. Но и тут не все так просто. Украина, по меткому выражению посла США на Украине Джеффри Пайетта, движется в направлении к обретению статуса «аграрной сверхдержавы». Это движение обеспечивается за счет иностранных инвестиций и вложений местных олигархов, сколотивших капиталы на кондитерских фабриках и иных предприятиях пищевой промышленности.

Так, группа компаний Allseeds инвестировала $200 млн в новый маслоэкстракционный завод и терминал по перевалке растительного масла в порту «Южный» Одесской области. В издании отметили, что всего за годы правления президента Петра Порошенко было построено 238 предприятий данной отрасли экономики, среди которых превалирует иностранный капитал.

В итоге становится очевидно, как экономика Украины даже при помощи Запада в прямом и переносных смыслах становится все «ближе к земле». Былой промышленный потенциал страны оказывается в прошлом, а в настоящем можно наблюдать превращений страны в своеобразный «огород» для удовлетворения потребностей более развитых стран.

Ранее отмечалось, что Украина не сможет получить «навар» от нового налога для IT-компаний.