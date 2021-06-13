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Ирина Волынец оценила идею Онищенко вернуть «смысловые» экзамены при модернизации ЕГЭ

Общество
Ирина Волынец оценила идею Онищенко вернуть «смысловые» экзамены при модернизации ЕГЭ
Фото из личного архива Ирины Волынец  / 

В России необходима единая форма сдачи экзамена, но существующая система ЕГЭ совершенно точно нуждается в модернизации. Необходимо вернуть «смысловую» часть в систему оценивания знаний выпускника. Таким мнением с ФАН поделилась Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета.

Собеседница агентства прокомментировала сделанное ранее депутатом Госдумы Геннадием Онищенко заявление по поводу изменения формата единого государственного экзамена. Политик сказал, что необходимо постепенно возвращать «смысловые» экзамены, но при этом резко отменять ЕГЭ не стоит, так как многие учителя не имеют представления о других экзаменационных форматах.

Ирина Волынец оценила идею Онищенко вернуть «смысловые» экзамены при модернизации ЕГЭ
duma.gov.ru  / Государственная Дума РФ

Ирина Волынец поддержала идею депутата Онищенко и добавила, что существующий формат ЕГЭ, к сожалению, имеет больше минусов, чем плюсов.

«Могу назвать нас с Геннадием Онищенко единомышленниками, я очень рада, что есть от депутатов такая инициатива. Национальный родительский комитет уже много лет борется с той формой, которая существует сегодня, потому что существует значительный перекос в сторону натаскивания на сдачу ЕГЭ в ущерб настоящим, глубоким, системным знаниям. Даже школы и курсы по подготовке к ЕГЭ имеют разные программы: отдельно подготовка к экзаменам, отдельно — изучение предмета. Это говорит о том, что ЕГЭ оторван от реальности очень сильно», — поделилась мнением Волынец.

Ирина Волынец оценила идею Онищенко вернуть «смысловые» экзамены при модернизации ЕГЭ
pixabay.com  / 

Эксперт подчеркнула, что России нужна единая форма сдачи экзамена на территории всей страны, которая исключала бы коррупционную составляющую. Но, с другой стороны, отметила она, ЕГЭ в том виде, в котором он существует сегодня, не совместим с нормальным образованием и с истинными знаниями.

«Именно Национальный родительский комитет выступил инициатором, и мы считаем, что это наша победа — отмена обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Слава Богу, что когда мы стали бить во все колокола, подключать абсолютно все инстанции, нас поддержала партия «Единая Россия». Мы в декабре 2019 года провели всероссийское большое совещание, где все с нами согласились, и, несмотря на то что это уже было прописано в законе, обязательный ЕГЭ по иностранному языку вводить не стали. Система к этому была не готова», — рассказала уполномоченный по правам ребенка.

Ирина Волынец считает, что российскую систему образования нужно возвращать к советскому стандарту, поскольку она была гораздо эффективнее современной. При этом, меняя и модернизируя формат ЕГЭ, нужно учитывать мнение всех сторон: государства, родителей, образования, добавила собеседница ФАН.

«Конечно, я всецело поддерживаю депутата Онищенко. От имени большинства родителей нашей страны, Национального родительского комитета, как уполномоченный по правам ребенка я считаю, что, несмотря на то что государство потратило огромное количество средств на так называемое совершенствование ЕГЭ, нам вообще всю систему образования необходимо возвращать к советскому стандарту. Это была самая лучшая система образования в мире. Некоторые передовые страны переняли эту методику, она сейчас есть в Англии и в других странах.

Почему-то мы копируем негативный опыт Запада. ЕГЭ изначально был придуман в США как система оценки знаний детей с ментальными отклонениями, об этом надо помнить. Все-таки наши дети заслуживают лучшего», — сказала основатель Национального родительского комитета.

Ирина Волынец оценила идею Онищенко вернуть «смысловые» экзамены при модернизации ЕГЭ
Федеральное агентство новостей  / Полина Пашкова

Также Ирина Волынец одобрила предложение Геннадия Онищенко вернуть «смысловую» часть в регламент единого экзамена. Тогда у школьников не будет такого колоссального стресса, а оцениваться будут знания, а не умение оформлять бланки с ответами, считает общественный деятель.

«В экзамене должна быть смысловая часть. Сегодня основное внимание уделяется оформлению, правильной формулировке. Чтобы правильно научиться формулировать ответы, школьники проходят целые курсы обучения. Здесь форма заменила собой суть, к сожалению. Нужно возвращаться к «смысловому» экзамену, тогда и не будет колоссального стресса. Чтобы не сдавать ЕГЭ, многие дети уходят из школы после девятого класса, это ужасно, плюс психологический стресс у детей, родителей, учителей, это неправильно. На это нужно обратить внимание, самое главное, чтобы была политическая воля, а технически это сделать возможно, я абсолютно уверена», — резюмировала Ирина Волынец.

Ранее Геннадий Онищенко призвал россиян проявить ответственность и вакцинироваться от COVID-19. Справиться с пандемией поможет только массовая вакцинация населения, подчеркнул депутат.

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