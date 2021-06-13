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Wood Mackenzie: «Роснефть» лидирует в мировом рейтинге по приросту запасов

Экономика
Wood Mackenzie: «Роснефть» лидирует в мировом рейтинге по приросту запасов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Эдинбург, 13 июня. Международная консалтинговая компания Wood Mackenzie присудила «Роснефти» статус «лучшей национальной нефтяной компании в области геологоразведки».

Отечественная нефтяная компания «Роснефть» победила в номинации международного консалтингового агентства и стала по версии Wood Mackenzie лидером в геологической разведке запасов. Помимо этого, российскую корпорацию признали победителем в рейтинге прироста запасов в прошлом году.

Газета «Ведомости» пишет, что в течение предыдущего года «Роснефть» открыла три самых крупных мировых источника, два из которых располагаются в Карском море, а один находится на территории полуострова Таймыр.

Общий прирост резервов компании в 2020 году достиг порядка 700 млн тонн нефтяного эквивалента согласно международной категоризации. Об этом заявлял топ-менеджер «Роснефти» Игорь Сечин.

«Роснефть» присоединилась к всенародному празднованию Дня России 12 июня. Сотрудники организации решили устроить флешмоб, для чего собрались в определенную фигуру, чтобы потом продемонстрировать государственный флаг страны.

Российский бизнес восстанавливается после локдаунов периода пандемии коронавируса. Уровень пессимизма предпринимателей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург», снизился до абсолютного минимума.

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Все новости / Экономика / Wood Mackenzie: «Роснефть» лидирует в мировом рейтинге по приросту запасов
роснефть запасы нефти Wood Mackenzie
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