Китайцы высмеяли Пентагон, испугавшийся российских «вымышленных» гиперзвуковых ракет

Пекин, 13 июня. Пентагон пытается вытянуть из госбюджета дополнительные средства на противодействие российским «вымышленным» гиперзвуковым ракетам, с иронией отметили жители Китая.

Финансирование стратегической авиации должно быть увеличено, заявили представители ВВС США в ходе слушаний в Конгрессе. По их словам, правительству стоит пересмотреть подход к «отправке на пенсию» бомбардировщиков B-1B и B-2, которые могут быть списаны только после того, как в войска в массовом порядке начнет поступать перспективный стелс-бомбардировщик B-21. По их словам, это произойдет, как минимум, в 2026 году. Представители ВВС подчеркнули, что такая мера необходима для того, чтобы противостоять «российской и китайской гиперзвуковой угрозе».

Заявление американских военных было рассмотрено журналистами китайского издания Sina. Они обратили внимание на то, что Пентагон вдруг озаботился вопросом противодействия гиперзвуковому вооружению России и Китая, однако требование командования ВВС говорит об отсутствии у него логики, так как для борьбы с подобными ракетами военные предлагают увеличить бюджет стратегической авиации.

Читатели издания из КНР также прокомментировали эту новость, высмеяв американских военных и отметив, что логика у Пентагона действительно отсутствует, так как командование просит деньги на стратегические бомбардировщики, которые по какой-то причине должны стать «ответом» США на гиперзвуковые ракеты России и Китая. Кроме того, они подчеркнули, что еще недавно американские военные называли подобное оружие якобы «выдумками» Пекина и Москвы, а сейчас испугавшиеся генералы требуют средства на защиту от него.

«Я прекрасно помню, что ещё совсем недавно в США говорили, что никаких гиперзвуковых ракет у русских, а также у Китая, нет. Говорили, что все «Кинжалы», «Авангарды» и наши новейшие «Дунфэны» — вымысел пропагандистов. И вот они уже просят денег на противодействие этим гиперзвуковым вооружениям», — отметил один из пользователей китайского сегмента Сети.

Ранее американское военное руководство заявило о планах по оснащению малозаметных эсминцев типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами. Известно, что Пентагон запросил у властей США на реализацию этого проекта 1,4 миллиарда долларов в следующем году. По мнению военных, такой шаг позволит значительно повысить возможности подобных кораблей.

Кроме того, директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия опережает на пять лет Соединенные Штаты в сфере создания гиперзвукового вооружения, передает RT. По его словам, у американцев в ближайшее время не получится разработать аналог отечественного ракетного комплекса «Авангард».