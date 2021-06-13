Журналист, рассказавший о тайной встрече Билла Клинтона, покончил с собой в США

Бирмингем, 13 июня. В Бирмингеме в возрасте 45 лет скончался телеведущий и бывший футболист университета Алабамы Кристофер Сайн. По предварительной версии, мужчина покончил с собой. О гибели журналиста сообщил местный телеканал ABC 33/40, на котором он проработал много лет.

There aren’t words to describe the sadness we’re all feeling today. Chris was a role model in our newsroom.



I love you, man. We all do. https://t.co/HXt6rnTMoS — Patrick Brickman (@PatrickBrickman) June 12, 2021

Сайн был найден около восьми утра у себя дома. Начальник местной полиции Кит Ческлеба заявил, что смерть будет расследоваться как самоубийство.

В своем некрологе ABC 33/40 рассказали, что Сайн пришел к ним в конце 90-х и занимал должность репортера. Затем он уехал в Финикс, где 13 лет проработал в качестве ведущего, и в 2017 году снова вернулся на родной телеканал, отказавшись от работы в одной из национальных сетей.

«Крис был потрясающим лидером в нашем отделе новостей. Он ежедневно работал с репортерами и продюсерами новостей по освещению крупных событий. Он был страстно увлечен журналистикой и демонстрировал это каждый день, заставляя себя и своих коллег быть лучшими», — говорится в некрологе.

Вице-президент и генеральный директор ABC 33/40 Эрик Ленд также выразил глубокие соболезнования семье и близким Сайна.

«Мы потеряли уважаемого коллегу. Его след навсегда останется знаком порядочности и честности нашей профессии. Мы можем только надеяться продолжить его наследие. Да будет память его благословенна», — написал он.

Сайн освещал катастрофу на шахте Бруквуд в 2001 году и ураганы «Чарли», «Фрэнсис» и «Айвен». Он также получил премию «Эмми» за репортаж о расстреле двух полицейских Финикса. Больше всего журналист прославился тем, что сообщил подробности о секретной встрече бывшего президента США Билла Клинтона и генпрокурора Лоретты Линч в 2016 году. Стороны рассказали СМИ, что говорили исключительно о семье, однако в это же время ФБР вело расследование в отношении Хиллари Клинтон, которая использовала личную почту для деловой переписки. Позже бюро расследований заявило, что не будет возбуждать дело против нее дело. Сайн издал об этом книгу «Секрет на летном поле».