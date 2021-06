Журналист, рассказавший о тайной встрече Билла Клинтона, покончил с собой в США

Бирмингем, 13 июня. В Бирмингеме в возрасте 45 лет скончался телеведущий и бывший футболист университета Алабамы Кристофер Сайн. По предварительной версии, мужчина покончил с собой. О гибели журналиста сообщил местный телеканал ABC 33/40, на котором он проработал много лет.

There aren’t words to describe the sadness we’re all feeling today. Chris was a role model in our newsroom.



I love you, man. We all do. https://t.co/HXt6rnTMoS