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МХАТ планирует подписать новый контракт с Ольгой Бузовой на роль в «Чудесном грузине»

  /   Обновлено: 13 июня 2021 15:34
Шоу-бизнес
МХАТ планирует подписать новый контракт с Ольгой Бузовой на роль в «Чудесном грузине»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 13 июня. МХАТ имени Горького намеревается подписать новый контракт с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой после премьеры спектакля «Чудесный грузин», сообщил источник ФАН в театре.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» сыграла роль Беллы Шанталь в постановке о молодом Иосифе Сталине. Спектакль с участием Бузовой показали на сцене МХАТа 11 и 12 июня.

По словам источника ФАН, в театре все довольны работой с певицей, а худрук считает, что показы прошли успешно и при полных аншлагах. Теперь МХАТ планирует подписать контракт с телеведущей на исполнение роли Беллы Шанталь в еще нескольких спектаклях «Чудесный грузин».

Сейчас в театре начинается летний перерыв, поэтому новые показы запланированы на 17 и 18 сентября. Во МХАТе отметили, что Бузова является единственной исполнительницей роли Шанталь — дублеров у нее нет.

Появление бывшей ведущей «Дома-2» на сцене МХАТа спровоцировало настоящий скандал. Многие поклонники и артисты возмутились участием певицы в театральной постановке. Спектакль с Бузовой привлек даже внимание политиков. Например, глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал министерство культуры «разобраться» с этой ситуацией.

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бузова звезды мхат
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