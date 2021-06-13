Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Нидерландов

Амстердам, 13 июня. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о предстоящем матче чемпионата Европы против Нидерландов.

Сборные Нидерландов и Украины 13 июня проведут первый матч Евро-2020. Игра пройдет на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В преддверии матча полузащитник сборной Украины рассказал, как нужно действовать его команде, чтобы набрать очки.

«Нам нужно сохранять концентрацию и компактность. Главное — хорошо отыграть в обороне. Нам необходима максимальная концентрация в первые 20 минут, нужно постараться не пропустить. Тогда мы сможем войти в игру и показать свой футбол», — отметил Малиновский.

Полузащитник «Аталанты» добавил, что сборная Украины подходит к игре в хорошей форме. Матч соперников по группе C начнется в 22 часа по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой поделился мнением об игре сборной России в матче Евро-2020 с Бельгией. Поединок проходил на стадионе «Газпром Арена».