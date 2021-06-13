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Башар Асад принял верительные грамоты от послов Ирана и Палестины

  /   Обновлено: 13 июня 2021 15:54
Новости Сирии
Башар Асад принял верительные грамоты от послов Ирана и Палестины
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Дамаск, 13 июня. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад принял верительные грамоты от послов Ирана и Палестины.

Официальная церемония прошла в Народном дворце в Дамаске. Сирийский лидер встретился с иранским дипломатом Мехди Собхани и палестинским посланником Самиром аль-Рифаи.

Получив соответствующие документы от представителей двух государств, Асад провел с каждым из них переговоры и пожелал им успехов в дальнейшей работе.

На церемонии также присутствовали глава МИД Сирии Фейсал Микдад и министр по делам президента Мансур Аззам.

Подобные мероприятия являются традиционными после выборов лидера страны или назначения новых послов. По итогам прошедшего в конце мая в Сирийской Арабской Республике голосования место главы государства еще на семь лет осталось за Башаром Асадом.

Помимо него в 2021 году на пост президента претендовали юрист Махмуд Мари и бывший министр по делам Народного совета Абдалла Саллюм Абдалла. Действующий лидер набрал 95% голосов избирателей — его поддержали около 13 млн сирийцев.

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сирия башар асад иран палестина
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