Дамаск, 13 июня. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад принял верительные грамоты от послов Ирана и Палестины.

Официальная церемония прошла в Народном дворце в Дамаске. Сирийский лидер встретился с иранским дипломатом Мехди Собхани и палестинским посланником Самиром аль-Рифаи.

Получив соответствующие документы от представителей двух государств, Асад провел с каждым из них переговоры и пожелал им успехов в дальнейшей работе.

На церемонии также присутствовали глава МИД Сирии Фейсал Микдад и министр по делам президента Мансур Аззам.

President al-Assad receives credentials of Iranian and Palestinian Ambassadorshttps://t.co/0oUBUQmKy0 — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) June 13, 2021

Подобные мероприятия являются традиционными после выборов лидера страны или назначения новых послов. По итогам прошедшего в конце мая в Сирийской Арабской Республике голосования место главы государства еще на семь лет осталось за Башаром Асадом.

Помимо него в 2021 году на пост президента претендовали юрист Махмуд Мари и бывший министр по делам Народного совета Абдалла Саллюм Абдалла. Действующий лидер набрал 95% голосов избирателей — его поддержали около 13 млн сирийцев.