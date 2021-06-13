Глава Роспотребнадзора Попова обратилась к россиянам на фоне ситуации с коронавирусом

Москва, 13 июня. Роспотребнадзор выпустил заявление в связи с ситуацией на фоне пандемии. О чем нужно помнить россиянам в сложившейся обстановке, рассказала глава ведомства Анна Попова.

Попова прокомментировала вопрос возможного послабления ограничительных мер. Это может привести к осложнению ситуации. В сложившейся обстановке расслабляться нельзя, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

«Любое послабление действующих правил профилактики коронавируса может привести к осложнению ситуации, сегодня расслабляться нельзя», — пояснила она.

По всей России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Например, мэр Москвы Сергей Собянин прошел ревакцинацию. Первый раз он сделал прививку в 2020 году. В июне 2021-го Собянин вновь вакцинировался «Спутником V». Через несколько недель ему введут вторую часть препарата.

Москвичи, которые вакцинируются с 14 июня по 11 июля, смогут принять участие в розыгрыше автомобиля. Каждую неделю власти города будут разыгрывать по пять машин, стоимость каждой из которых составит около миллиона рублей.