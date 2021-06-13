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Похвала Макрона в адрес Байдена вызвала недовольство Трампа

Политика
Похвала Макрона в адрес Байдена вызвала недовольство Трампа
wikipedia.org  /  The Kremlin / CC BY 4.0

Вашингтон, 13 июня. Бывший президент США Дональд Трамп недоволен французско-американскими переговорами на высшем уровне, сообщает газета Le Figaro.

Президент США Джо Байден в рамках рабочего турне провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Глава европейской республики во время переговоров похвалил собеседника за лидерские качества и желание сотрудничать.

Трамп выразил мнение, что Байден является более удобным собеседником для Европы, чем он сам. По словам республиканца, нынешний президент США нравится Макрону, потому что теперь Франция и другие страны ЕС «смогут вернуться к своим старым мошенническим приемам».

Байден ранее встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G7.

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