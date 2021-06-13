Ученые описали полезные свойства попкорна

Скрантон, 13 июня. Закуски могут быть полезными для здоровья человека. В частности, употребление попкорна может хорошо сказаться на организме.

Снэк содержит в своем составе больше количество полифенолов — антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений. Вещества способны улучшать кровообращение и работу пищеварительной системы. Внимание на это обратили специалисты из Университета Скрантона.

Ряд исследований показал, что полифенолы в состоянии снизить риск развития некоторых видов онкологических заболеваний. В частности, речь идет о раке предстательной и молочной желез. Это связано с их способностью блокировать необходимые для размножения злокачественных клеток ферментов, объяснили в Американском институте онкологических исследований.

При этом попкорн, сыр, замороженная пицца и мясные деликатесы вошли в перечень продуктов, способных повышать артериальное давление. Большое содержание соли в их составе грозит ухудшением общего состояния человека.