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Лидеры стран G7 глубоко озабочены инцидентом с самолетом Ryanair в Минске

Политика
Лидеры стран G7 глубоко озабочены инцидентом с самолетом Ryanair в Минске
pixabay.com  /  937983

Лондон, 13 июня. Лидеры стран «Большой семерки» встревожены в связи с инцидентом с экстренной посадкой пассажирского лайнера компании Ryanair в белорусской столице. Об этом сообщает Bloomberg.

В конце прошлого месяца в Минске произошло незапланированное приземление самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Причиной послужило сообщение о минировании.

Опасения не подтвердились, однако на борту был выявлен основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его подозревают в совершении ряда преступлений, в связи с чем он был задержан.

После инцидента против Минска начали вводить новые санкции. В частности, немецкий банк KfW IPEX-Bank аннулировал кредит в размере 100 млн евро, о котором ранее договорились белорусские власти.

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G7 белоруссия ryanair
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