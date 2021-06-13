Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 15:30
15:30
Политика
Лидеры стран G7 глубоко озабочены инцидентом с самолетом Ryanair в Минске
15:29
Политика
Страны G7 надеются на предсказуемые отношения с Россией
15:29
Происшествия
Мэр Кисловодска введен в искусственную кому после операции
15:29
Спорт
Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Нидерландов
15:28
Общество
Глава Роспотребнадзора Попова обратилась к россиянам на фоне ситуации с коронавирусом
15:28
Происшествия
Житель Израиля отрезал себе половой орган из-за сильных болей в паху
15:26
Весь мир
Регистрация избирателей на выборах в Ливии начнется 4 июля
15:22
Экономика
Временный характер роста стоимости ряда товаров отметили в Банке России
15:22
Общество
Балерину Наталью Осипову обвинили во лжи и срыве спектаклей Михайловского театра
15:20
Политика
Похвала Макрона в адрес Байдена вызвала недовольство Трампа
Все новости

Диетолог предупредила о рисках чрезмерного употребления клубники и черешни

Общество
Диетолог предупредила о рисках чрезмерного употребления клубники и черешни
pixabay.com

Москва, 13 июня. Чрезмерное употребление клубники и черешни может привести к аллергии, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Прилавки отечественных магазинов за последние несколько недель заполонили лотки с клубникой и черешней. Россияне активно скупают любимые ягоды. Однако далеко не все знают, что клубника и черешня не такие уже безвредные, если употреблять их в больших количествах. К тому же дома, после покупки, ягоды нужно внимательно осмотреть.

«Нельзя срезать поврежденные фрагменты, даже если для варенья, грибок все равно сохраняет свою устойчивость и при термической обработке, а это большой риск для нашей печени. Что делать? Жалко, но выбрасываем», — рассказала Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации, как выбрать спелую и вкусную клубнику. Те плоды, которые стоит покупать, можно определить по внешнему виду и аромату. Ягода должна быть сухой, плотной, ароматной и без признаков гниения и каких-либо пятен.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Диетолог предупредила о рисках чрезмерного употребления клубники и черешни
клубника черешня соломатина
Комментировать
Эксклюзив
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 103580 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 79765 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 59975 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 48057 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 43120 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru