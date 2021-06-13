Диетолог предупредила о рисках чрезмерного употребления клубники и черешни

Москва, 13 июня. Чрезмерное употребление клубники и черешни может привести к аллергии, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Прилавки отечественных магазинов за последние несколько недель заполонили лотки с клубникой и черешней. Россияне активно скупают любимые ягоды. Однако далеко не все знают, что клубника и черешня не такие уже безвредные, если употреблять их в больших количествах. К тому же дома, после покупки, ягоды нужно внимательно осмотреть.

«Нельзя срезать поврежденные фрагменты, даже если для варенья, грибок все равно сохраняет свою устойчивость и при термической обработке, а это большой риск для нашей печени. Что делать? Жалко, но выбрасываем», — рассказала Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации, как выбрать спелую и вкусную клубнику. Те плоды, которые стоит покупать, можно определить по внешнему виду и аромату. Ягода должна быть сухой, плотной, ароматной и без признаков гниения и каких-либо пятен.