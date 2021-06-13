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Власти Ирака возобновили кампанию по аресту коррупционеров

Ближний Восток
Власти Ирака возобновили кампанию по аресту коррупционеров
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 13 июня. Иракское руководство заявило об аресте двоих генералов пограничной службы по подозрению в коррупции.

Они работали в порту Умм-Каср на юге страны — пункте ввоза импортируемых продуктов питания и медикаментов. Сотрудников обвиняют в получении взяток за помощь с уклонением от уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров в Ирак. Причиненный ущерб оценивается в 6,3 миллиарда долларов.

Суммы денег, найденные в момент ареста при них, были незначительными на фоне масштабной коррупции, от которой страдает Ирак. Ежегодно экономические потери от этой незаконной деятельности оцениваются в сотни миллиардов долларов США.

Аресты являются частью кампании, объявленной премьер-министром Мустафой аль-Казыми в прошлом году, направленной на борьбу со взяточничеством в иракских портах и в целом в государственных ведомствах.

Порт Умм-Каср, как сообщается, частично находится под контролем политических партий и сил, поддерживаемых Ираном через связи в руководстве страны и таможенном департаменте.

Аль-Казыми в настоящее время пытается ограничивать влияние проиранских военизированных отрядов и государственных деятелей, которые получают средства от Исламской Республики и имеют серьезное влияние на силовые структуры и правительство.

Проиранские силы — в частности, отряды народного ополчения «Хашд Шааби» — реализуют внешнюю политику Тегерана в Ираке, например, связанную с вытеснением военнослужащих США и других иностранных государств, ранее приглашенных иракским правительством для оказания помощи в борьбе с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Также связанные с Ираном силы обвиняются в убийстве многих иракских активистов, которые требовали положить конец влиянию Тегерана в стране. Однако попытки Аль-Казыми часто оканчивались безуспешно.

Так, в июне 2020 года под давлением правительства Мустафа аль-Казыми был вынужден добиться освобождения 14 членов группировки «Катаиб Хезболла», которых взяли с поличным при попытке ракетного обстрела иностранных войск в аэропорту Багдада.

Также на прошлой неделе Высший судебный совет Ирака распорядился освободить командующего «Хашд Шааби» Кассема Муслиха. Он был обвинен в организации убийства одного из координаторов общественных протестов против коррупции и иранского присутствия в Ираке. После ареста Муслиха четыре хорошо вооруженных отряда ополченцев блокировали «Зеленую зону» Багдада и здание правительства, в ответ руководство страны развернуло в Багдаде подразделения сил безопасности.

Иракские политики неоднократно отмечали, что отряды народного ополчения пытаются запугивать премьер-министра, чтобы не допустить снижения иранского влияния в стране.

Ранее, 7 июня, рядом с его домом был застрелен полковник Небрас Шабан, офицер разведывательных служб Ирака. 13 июня Аль-Казыми посетил семью погибшего, назвав виновных в его смерти «предателями, покушающимися на героев иракских служб безопасности».

Данная борьба разворачивается на фоне предстоящих досрочных парламентских выборов в Ираке, запланированных на 10 октября текущего года. Решение об их проведении принято по инициативе премьер-министра страны в связи с антиправительственными выступлениями, проходящими в стране с конца 2019 года. Недовольство населения вызвано слабой системой здравоохранения, низким уровнем жизни, коррупцией и активностью террористических организаций.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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коррупция ирак
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