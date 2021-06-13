Летчик Попов: появление российских «Искандеров» у границ НАТО сильно огорчит США

Москва, 13 июня. Появление российских ракетных комплексов «Искандер-М» у границ НАТО может сильно огорчить западных генералов, считает военный эксперт Владимир Попов.

Североатлантический альянс планирует проведение на Украине военных учений, которые могут нести угрозу для России, заявил в беседе с журналистами генерал-лейтенант Юрий Неткачев. По его словам, кроме Sea Breeze, военное руководство западного блока намерено организовать еще несколько подобных мероприятий на украинской территории.

Маневры пройдут при участии 11 000 зарубежных военнослужащих, что является угрозой для РФ, отметил Неткачев. Однако Москва уже готовит ответ НАТО в виде учений «Запад-2021», которые состоятся этой осенью. Он напомнил, что в ходе совместных с Белоруссией учений Минобороны РФ планирует задействовать значительные силы для отработки не наступательных, а оборонительных мер.

Учения пройдут также при участии российской ракетной бригады, оснащенной мощными оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», рассказал заслуженный летчик РФ, военный эксперт Владимир Попов. По его словам, эти маневры станут отличной возможностью для российских ракетчиков отточить свои навыки, однако генералов из США и других стран Альянса это может явно огорчить.

«Где, как не на учениях, проверять боевую выучку ракетчиков? Конечно, такой сценарий учебно-боевых действий не понравится генералам США и НАТО», — констатировал Попов.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что Соединенные Штаты задействовали стратегические бомбардировщики B-52H в ходе учений Baltops вблизи российских рубежей, чтобы «поиграть на нервах» Москвы. По его словам, иностранные пилоты могли отрабатывать запуски противоракет по целям неподалеку от государственных границ России.

Кроме того, военнослужащие Тихоокеанского флота РФ также приняли участие в маневрах с боевыми стрельбами, передает RT. Как рассказали в Министерстве обороны России, экипажам кораблей и вертолетов ТОФ удалось вытеснить из района, где проходили учения, «вражескую» подводную лодку.