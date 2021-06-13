Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 15:30
15:30
Политика
Лидеры стран G7 глубоко озабочены инцидентом с самолетом Ryanair в Минске
15:29
Политика
Страны G7 надеются на предсказуемые отношения с Россией
15:29
Происшествия
Мэр Кисловодска введен в искусственную кому после операции
15:29
Спорт
Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Нидерландов
15:28
Общество
Глава Роспотребнадзора Попова обратилась к россиянам на фоне ситуации с коронавирусом
15:28
Происшествия
Житель Израиля отрезал себе половой орган из-за сильных болей в паху
15:26
Весь мир
Регистрация избирателей на выборах в Ливии начнется 4 июля
15:22
Экономика
Временный характер роста стоимости ряда товаров отметили в Банке России
15:22
Общество
Балерину Наталью Осипову обвинили во лжи и срыве спектаклей Михайловского театра
15:20
Политика
Похвала Макрона в адрес Байдена вызвала недовольство Трампа
Все новости

Летчик Попов: появление российских «Искандеров» у границ НАТО сильно огорчит США

Армия
Летчик Попов: появление российских «Искандеров» у границ НАТО сильно огорчит США
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 13 июня. Появление российских ракетных комплексов «Искандер-М» у границ НАТО может сильно огорчить западных генералов, считает военный эксперт Владимир Попов.

Североатлантический альянс планирует проведение на Украине военных учений, которые могут нести угрозу для России, заявил в беседе с журналистами генерал-лейтенант Юрий Неткачев. По его словам, кроме Sea Breeze, военное руководство западного блока намерено организовать еще несколько подобных мероприятий на украинской территории.

Маневры пройдут при участии 11 000 зарубежных военнослужащих, что является угрозой для РФ, отметил Неткачев. Однако Москва уже готовит ответ НАТО в виде учений «Запад-2021», которые состоятся этой осенью. Он напомнил, что в ходе совместных с Белоруссией учений Минобороны РФ планирует задействовать значительные силы для отработки не наступательных, а оборонительных мер.

Учения пройдут также при участии российской ракетной бригады, оснащенной мощными оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», рассказал заслуженный летчик РФ, военный эксперт Владимир Попов. По его словам, эти маневры станут отличной возможностью для российских ракетчиков отточить свои навыки, однако генералов из США и других стран Альянса это может явно огорчить.

«Где, как не на учениях, проверять боевую выучку ракетчиков? Конечно, такой сценарий учебно-боевых действий не понравится генералам США и НАТО», — констатировал Попов.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что Соединенные Штаты задействовали стратегические бомбардировщики B-52H в ходе учений Baltops вблизи российских рубежей, чтобы «поиграть на нервах» Москвы. По его словам, иностранные пилоты могли отрабатывать запуски противоракет по целям неподалеку от государственных границ России.

Кроме того, военнослужащие Тихоокеанского флота РФ также приняли участие в маневрах с боевыми стрельбами, передает RT. Как рассказали в Министерстве обороны России, экипажам кораблей и вертолетов ТОФ удалось вытеснить из района, где проходили учения, «вражескую» подводную лодку.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Летчик Попов: появление российских «Искандеров» у границ НАТО сильно огорчит США
россия сша нато учения искандер попов sea breeze запад-2021 неткачев
Комментировать
Эксклюзив
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 103580 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 79765 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 59975 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 48057 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 43120 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru