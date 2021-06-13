Формирование новых соединений ВС РФ в Калининграде напугало Польшу

Варшава, 13 июня. Россия проводит модернизацию своих вооруженных сил, однако немало новых военных соединений появляется именно в Калининграде.

Подобное решение Москвы напугало Польшу. Журналисты польского издания Defence24 обратили внимание не только на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании 20 новых групп и воинских частей в ответ на действия НАТО, но и на комментарий военного обозревателя Павла Фельгенгауэра.

Эксперт отметил, что переформатирование частей ВС РФ в Калининграде ведется уже давно. По его словам, в новую 18-ю дивизию в данном регионе войдут механизированные полки (275-й полк и 280-й полк) и 11-й бронетанковый полк с танками Т-72Б3М.

«Сейчас создается очень сильная дивизия из четырех полков. Очевидно, что это серьезная наступательная группировка, которая может быть использована в разных направлениях», — подчеркнул Фельгенгауэр.

По мнению обозревателя, Россия решила создать в Калининграде «бронированный кулак», как это было во времена холодной войны.

Стоит отметить, что Калининградская область и Крым являются зонами возможного столкновения РФ и НАТО. Подобный сценарий отрабатывает Альянс во время маневров Sea Breeze 2021. Россия также проводит учения: в Калининградской области прошли тренировки танкистов армейского корпуса Балтийского флота, передает RT.