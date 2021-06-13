Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 20:00
19:56
Политика
Немецкий журналист назвал главную ошибку Третьего рейха при нападении на СССР
19:50
Армия
ВСУ заменяют СВД на американские винтовки
19:43
Армия
Беспилотный корабль ВМС США преодолел восемь тысяч километров автономно
19:41
Армия
Начались испытания нового крупнокалиберного пулемета для нужд ВСУ
19:40
Спорт
Боксер-тяжеловес Поветкин объявил об уходе из спорта
19:40
Видео
Анамнез недели: Евро-2020 и арест блогера Юрия Хованского
19:39
Общество
Жириновский призвал закрыть границы РФ до спада заболеваемости COVID-19 в мире
19:38
Армия
Экс-офицер СБУ Прозоров рассказал о подготовке террористов на базе полка «Азов»
19:38
Происшествия
Пять человек пострадали при ДТП с участием фуры и маршрутки в Волгограде
19:36
Спорт
Пережившего остановку сердца Эриксена не заменят в заявке на Евро-2020
Все новости

В Ростовской области сокращают число COVID-госпиталей

  /   Обновлено: 13 июня 2021 18:49
Общество
В Ростовской области сокращают число COVID-госпиталей
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Ростов-на-Дону, 13 июня. COVID-госпитали Ростовской области закрываются в связи с неполной загруженностью коечного фонда. В Орловском районе, по причине сокращения числа пациентов с COVID-19, госпиталь уже закрыли.

Как отметили в областном минздраве, госпиталь, организованный на базе районной больницы, проработал десять месяцев. В последнее время основная часть коек пустовала, поэтому было принято решение его закрыть.

Накануне, в ростовской городской больнице №20 также сократили количество коек для пациентов с COVID-19. Теперь вместо развернутых 700 осталось 400 мест. Такое распоряжение на днях подписал главный врач медицинского учреждения Ваган Саркисян.

С первых чисел текущего месяца перестал принимать пациентов и COVID-госпиталь в Усть-Донецке Ростовской области. Выписав последнего пациента с COVID-19 и ориентируясь на общее сокращение коечного фонда по области, было решено приостановить функционирование госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время 14 COVID-госпиталей Ростовской области продолжают работу в штатном режиме. В случае выявления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, именно эти медучреждения примут новых больных. 

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей. По данным областного минздрава, загруженность коечного фонда в регионе составляет менее 60 процентов. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Ростовской области сокращают число COVID-госпиталей
Комментировать
Эксклюзив
Аллею берез высадили в Луганске в знак единства с Россией
Аллею берез высадили в Луганске в знак единства с Россией
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 109360 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 80794 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 61509 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 46485 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 44077 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru