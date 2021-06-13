В Ростовской области сокращают число COVID-госпиталей

Ростов-на-Дону, 13 июня. COVID-госпитали Ростовской области закрываются в связи с неполной загруженностью коечного фонда. В Орловском районе, по причине сокращения числа пациентов с COVID-19, госпиталь уже закрыли.

Как отметили в областном минздраве, госпиталь, организованный на базе районной больницы, проработал десять месяцев. В последнее время основная часть коек пустовала, поэтому было принято решение его закрыть.

Накануне, в ростовской городской больнице №20 также сократили количество коек для пациентов с COVID-19. Теперь вместо развернутых 700 осталось 400 мест. Такое распоряжение на днях подписал главный врач медицинского учреждения Ваган Саркисян.

С первых чисел текущего месяца перестал принимать пациентов и COVID-госпиталь в Усть-Донецке Ростовской области. Выписав последнего пациента с COVID-19 и ориентируясь на общее сокращение коечного фонда по области, было решено приостановить функционирование госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время 14 COVID-госпиталей Ростовской области продолжают работу в штатном режиме. В случае выявления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, именно эти медучреждения примут новых больных.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей. По данным областного минздрава, загруженность коечного фонда в регионе составляет менее 60 процентов.