Жириновский раскрыл главную причину поражения России в матче с Бельгией

Москва, 13 июня. Для победы над сборной Бельгии на Евро-2020 российским футболистам не хватило чувства единства, считает депутат Госдумы и председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Одержать победу иностранной команде помог национализм маленького народа. Жители Бельгии с давних пор воют за собственную независимость, в связи с чем внутри страны закипает ненависть ко всем вокруг. Российским игрокам сложно это понять, поскольку веками нашу национальную идентичность стирали, отметил политик в Telegram-канале.

«И царя за это ненавидели, и советскую власть ненавидели, и (первого президента России Бориса. — Прим. ФАН) Ельцина ненавидели. То мы советский народ, то российский, но почему-то не русский. Это не вызывает у граждан чувства единства», — добавил Жириновский.

Ранее национальная команда России уступила Бельгии в первом матче в рамках чемпионата Европы. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу соперника.