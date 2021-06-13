В Гильдии маркетологов оценили розыгрыши авто для роста спроса на вакцинацию

Меры, поощряющие людей вакцинироваться, должны использоваться в комплексе с методами «негативного стимулирования». Такую точку зрения в интервью ФАН выразил член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев. Он прокомментировал сообщения о том, что среди впервые поставивших прививку от коронавируса москвичей будут проводиться еженедельные розыгрыши автомобилей, а вакцинированные жители Подмосковья смогут поучаствовать в лотерее с трехкомнатной квартирой в качестве приза в городе Серпухове Московской области.

«С одной стороны, вне всякого сомнения, нужны меры, позитивно стимулирующие людей прививаться. Это может быть розыгрыш смартфонов, автомобилей, чего угодно. Для такого крупного города, как Москва, это может быть и квартира. Вполне правильное решение. Но без негативной стимуляции ничего не получится», — отметил Николай Григорьев.

Маркетолог отметил, что решение провести такие розыгрыши является эффективным элементом влияния на социальные группы, независимо от того, какую задачу оно решает: стимулировать людей совершать покупки в магазинах или ставить прививки. Однако, по мнению Григорьева, в случае с вакцинацией от коронавирусной инфекции властям необходимо проявить жесткость.

«Всегда хорошо работает любая система мотивации, когда есть в одной руке пряник, а в другой — кнут. Я здесь не буду мягких слов использовать, а прямо выскажусь. Люди, которые привились, должны получить ковид-паспорта или свидетельства о прививке, если кого-то беспокоит название «ковид-паспорт», чтобы спокойно сидеть в ресторанах, летать на самолетах, ездить в поездах и осуществлять свою жизнь в стопроцентно свободном режиме», — пояснил собеседник ФАН.

Николай Григорьев подчеркнул необходимость сохранения добровольной вакцинации. Но в отношении тех, кто принял решение не ставить прививку, по его мнению, должны действовать определенные ограничения.

«Не хотите прививаться? Имеете право, но сидите дома. В продовольственные магазины и аптеки можно ходить — это необходимо для жизнеобеспечения, а больше никуда, — добавил Григорьев. — Не хочешь прививаться — твое право, но в ресторан не пойдешь не после 23:00, а вообще. Нечего тебе там делать. Там люди сидят привитые, защищенные и друг друга не заражают. А ты хочешь прийти туда и распространять там вирус».

Аналогичный механизм, по мнению эксперта, должен действовать при допуске на массовые мероприятия, в театры, кино, а также на авиарейсы и поездки по железной дороге. Представитель Гильдии маркетологов добавил, что такие меры необходимы для достижения доли вакцинированного от коронавируса населения в более чем 60% и предотвращения слишком большого числа тяжелых больных.

В Москве с 14 июня запустят программу стимулирования вакцинации. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Розыгрыши будут проводиться еженедельно.

В тот же день о лотерее среди сделавших прививку против COVID-19 объявили власти Подмосковья. Укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. В качестве приза выступает трехкомнатная квартира площадью 74,9 кв. м в одном из жилых комплексов Серпухова.