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Инсайдер рассказал о реакции Ким Кардашьян на роман Канье Уэста с Ириной Шейк

  /   Обновлено: 13 июня 2021 15:03
Шоу-бизнес
Инсайдер рассказал о реакции Ким Кардашьян на роман Канье Уэста с Ириной Шейк
Global Look Press  /  JohnxPalmer/MediaPunchx

Лос-Анджелес, 13 июня. Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашьян отреагировала на новости о романе ее уже почти бывшего супруга, рэпера Канье Уэста, с российской супермоделью Ириной Шейк.

По словам источника, Кардашьян по-прежнему неприятны любые новости о музыканте, поскольку их разрыв оказался для нее болезненным. Светская львица все еще испытывает чувства к мужу, но старается отпустить его. Как отметил инсайдер, звезда реалити-шоу даже испытала облегчение от того, что Уэст смог начать новую жизнь.

«Она не будет мешать ему в этом и пытается быть сильной», — сообщил источник издания Daily Star.

Инсайдер рассказал о реакции Ким Кардашьян на роман Канье Уэста с Ириной Шейк
instagram.com  / @irinashayk

Кардашьян не хочет, чтобы новый роман стал поводом для ее ссор с Уэстом, добавил инсайдер. Сейчас светская львица сосредоточена на семье и работе.

Ким Кардашьян подала на развод с рэпером после почти семи лет брака. У пары есть четверо общих детей — две дочери и два сына.

По данным источников, Канье Уэст встречался с Ириной Шейк еще до свадьбы с Кардашьян. Ни музыкант, ни модель пока официально не подтвердили отношения, однако их видели вместе во Франции на праздновании дня рождения хип-хоп-исполнителя.

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кардашьян шейк уэст
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