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В ОП России назвали сообщения о «жестком сигнале» США созданием информационного фона

Политика
В ОП России назвали сообщения о «жестком сигнале» США созданием информационного фона
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 июня. Американские СМИ начали информационную кампанию перед встречей президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена, заявил член Общественной палаты России Никита Данюк.

Некоторые издания уже поспешили написать, что Соединенные Штаты намерены передать российской стороне «жесткий сигнал» во время переговоров, которые пройдут в Женеве 16 июня.

«Но, как мне кажется, подобные сигналы говорят о том, что информационная кампания уже началась», — сказал Данюк.

Эксперт обратил внимание, что связанная с Белым домом пресса уже пытается создать необходимый информационный фон. Журналисты подталкивают общество к тому, что Байден стопроцентно поговорит с Путиным и покажет «всю мощь» евроатлантической солидарности, добавил общественник.

Владимир Путин ранее рассказал об одном профессиональном решении Байдена. По его словам, это было продление СНВ-3.

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сша сми байден
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