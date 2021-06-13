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Натали Портман и Джулианна Мур сыграют в драме «Май, декабрь» Тодда Хейнса

Общество
Натали Портман и Джулианна Мур сыграют в драме «Май, декабрь» Тодда Хейнса
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Лос-Анджелес, 13 июня. Автор триллера «Темные воды», режиссер Тодд Хейнс начал работу над новым фильмом «Май, декабрь». Главные роли исполнят оскароносные актрисы Натали Портман и Джулианна Мур.

Название фильма «Май, декабрь» — устойчивое выражение, означающее большую разницу в возрасте. Именно вокруг разницы в возрасте и развивается сюжет драмы Тодда Хейнса. Грейси (Джулианна Мур) и Джо, который младше жены на 23 года, стали прообразами для новой голливудской ленты. Сейчас они счастливые супруги, но 20 лет назад они оказались в центре громкого скандала — о романе Грейсе и Джо писали все таблоиды.

Теперь же их история ляжет в основу фильма. Однако брак супругов оказывается под угрозой, когда к ним приезжает актриса Элизабет Берри (Натали Портман). Она должна сыграть Грейси, поэтому решила поближе познакомиться со своей героиней.

Съемки фильма запланированы на 2022 год. Над сценарием работала дебютантка Сэми Берч. «Май, Декабрь» стал шестым совместным проектом Джулианны Мур с Тоддом Хейнсом. За драму «Вдали от рая» актриса даже получила номинацию на «Оскар».

Недавно объявили каст ремейка фантастического фильма 1984 года «Токсичный мститель», снятого в жанре черной комедии. Американский актер Кевин Бейкон сыграет в новой версии ленты основного злодея. Главная роль в ремейке «Токсичного мстителя» досталась звезде сериала «Игра престолов» Питеру Динклэйджу.

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Все новости / Общество / Натали Портман и Джулианна Мур сыграют в драме «Май, декабрь» Тодда Хейнса
кино фильмы портман мур
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