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Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны

  /   Обновлено: 13 июня 2021 15:20
Общество
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
president.e-dag.ru  /  Официальный сайт главы Республики Дагестан

Махачкала, 13 июня. Часть из более чем 500 объектов гражданской обороны в Дагестане можно списать, так как они уже не представляют актуальности в деле защите населения. Об этом заявил врио главы республики Сергей Меликов на заседании региональной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Он сообщил, что на территории республики расположены 529 сооружений гражданской обороны. Все они находятся в разном состоянии, а отдельные объекты, возможно, уже и вовсе не отвечают современным требованиям обеспечения гражданской безопасности. Меликов считает, что вполне можно отказаться от содержания таких сооружений.

«Нам нужно по-хозяйски подойти к этим сооружениям. Они все нам нужны или нет? Или часть из них можно списать с баланса, так как они уже не выполняют на самом деле каких-то защитных функций в силу того, что не отвечают современным требованиям по защите населения. При этом они требуют значительных денежных средств на ремонт и содержание», — сказал руководитель региона.

Ранее ФАН сообщал, что Меликова заинтересовало число людей, сопровождающих в дорогих автомобилях руководителей муниципалитетов республики. Он попросил счетную палату Дагестана проверить штатную дисциплину в городах и районах.

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россия дагестан гражданская оборона
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Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
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