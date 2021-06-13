«Новатэку» обозначили цену за пользование месторождениями на Ямале

Москва, 13 июня. Месторождения газа на территории полуострова Ямал могут обойтись компании «Новатэк» в 12 млрд рублей.

Производитель природного газа «Новатэк» недавно попросил предоставить права на месторождения Ямал-Нейтинское и Арктическое, которые находятся на Ямале. Сейчас Роснедра подготавливают аукционы для компании. Об этом пишет «Интерфакс».

Стартовая стоимость Арктического участка — 9,78 млрд рублей. Нейтинское месторождение может обойтись компании в 2,03 млрд рублей, отмечают представители Минприроды РФ.

Руководитель компании «Новатэк» Леонид Михельсон еще весной обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о передаче организации данных источников природного газа, ссылаясь на наличие СПГ-мощностей в регионе.

Известно также, что месторождения в данный момент находятся на территории природного заказника «Ямальский». По этой причине Минприроды и правительство субъекта должны будут скорректировать границы заказника, чтобы вывести месторождения из его зоны.

Ранее «Новатэк» заключил соглашение о перевозке жидких углеводородов с ямальских месторождений по железной дороге. Соответствующие договоренности были подписаны с РЖД, «Газпром нефтью» и несколькими другими компаниями.