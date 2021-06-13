Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 15:29
15:28
Происшествия
Житель Израиля отрезал себе половой орган из-за сильных болей в паху
15:26
Весь мир
Регистрация избирателей на выборах в Ливии начнется 4 июля
15:26
Политика
Лидеры стран G7 глубоко озабочены инцидентом с самолетом Ryanair в Минске
15:22
Экономика
Временный характер роста стоимости ряда товаров отметили в Банке России
15:22
Общество
Балерину Наталью Осипову обвинили во лжи и срыве спектаклей Михайловского театра
15:21
Общество
Глава Роспотребнадзора Попова обратилась к россиянам на фоне ситуации с коронавирусом
15:20
Политика
Похвала Макрона в адрес Байдена вызвала недовольство Трампа
15:19
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 13 июня, праздники, факты, люди
15:19
Общество
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
15:18
Общество
Ученые описали полезные свойства попкорна
Все новости

«Новатэку» обозначили цену за пользование месторождениями на Ямале

Экономика
«Новатэку» обозначили цену за пользование месторождениями на Ямале
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 13 июня. Месторождения газа на территории полуострова Ямал могут обойтись компании «Новатэк» в 12 млрд рублей.

Производитель природного газа «Новатэк» недавно попросил предоставить права на месторождения Ямал-Нейтинское и Арктическое, которые находятся на Ямале. Сейчас Роснедра подготавливают аукционы для компании. Об этом пишет «Интерфакс».

Стартовая стоимость Арктического участка — 9,78 млрд рублей. Нейтинское месторождение может обойтись компании в 2,03 млрд рублей, отмечают представители Минприроды РФ.

Руководитель компании «Новатэк» Леонид Михельсон еще весной обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о передаче организации данных источников природного газа, ссылаясь на наличие СПГ-мощностей в регионе.

Известно также, что месторождения в данный момент находятся на территории природного заказника «Ямальский». По этой причине Минприроды и правительство субъекта должны будут скорректировать границы заказника, чтобы вывести месторождения из его зоны.

Ранее «Новатэк» заключил соглашение о перевозке жидких углеводородов с ямальских месторождений по железной дороге. Соответствующие договоренности были подписаны с РЖД, «Газпром нефтью» и несколькими другими компаниями.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / «Новатэку» обозначили цену за пользование месторождениями на Ямале
путин михельсон минприроды новатэк газовые месторождения
Комментировать
Эксклюзив
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 103580 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 79765 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 59975 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 48057 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 43120 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru